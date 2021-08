Na Škotskem po koncu šolskih počitnic okužbe znatno naraščajo

Na Škotskem število novih okužb z novim koronavirusom po koncu šolskih počitnic znova znatno narašča. V nedeljo so jih potrdili nekaj več kot 7100, kar je največ doslej v enem dnevu. Število novih okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh glede na uradne podatke znaša 640 in je tako daleč nad povprečjem za celotno Veliko Britanijo, ki je 350. Še posebej veliko okužb je na Škotskem med mladimi, kar povezujejo z začetkom novega šolskega leta sredi avgusta. Krepi se bojazen, da bodo okužbe močno narasle tudi v Angliji, ko se bodo ta teden tudi tam končale poletne počitnice.

Sicilija je prva italijanska dežela, v kateri so po začetku poletja znova uvedli strožje ukrepe za zajezitev virusa. V tej deželi, ki je na epidemiološkem zemljevidu označena z rumeno barvo, je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom znova obvezno nošenje zaščite za usta in nos na prostem. V restavracijah pa lahko znova za posamezno mizo sedijo zgolj štirje ljudje.

V grški prestolnici Atene in pristaniškem mestu Solun na severu države se je v nedeljo zvečer zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladnim protikoronskim ukrepom. Po navedbah lokalnih medijev se je v Atenah zbralo okoli 3000 ljudi, v Solunu 5000. V Atenah se je približno 200 ljudi ob koncu protestov ločilo od demonstracij ter začelo policiste pred grškim parlamentom obmetavati z gorečimi predmeti in kamenjem. Policisti so se odzvali s šok granatami, solzivcem in vodnim topom, zaradi česar so se izgredniki razbežali.

Dokazilo o tem, da so preboleli covid-19, da so proti tej bolezni cepljeni ali da so testirani na novi koronavirus, pa bodo morali Italijani od srede predložiti tudi za vstop na letalo, hitri vlak, avtobus in trajekt. Za sredo so nasprotniki cepljenja že napovedali proteste na železniških postajah.

V skladu z gršimi ukrepi je vstop v restavracije in kulturne ustanove dovoljen samo cepljenim proti covidu-19. Zaposlene v zdravstvenem sektorju, ki ne bodo cepljeni, naj bi s 1. septembrom suspendirali, plačila za svoje delo pa ne bodo dobili, dokler ne bodo cepljeni. Ta politika od 16. avgusta že velja za zaposlene pri oskrbi starejših.

V Grčiji se je število novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih tednih namreč močno povečalo, večinoma zaradi počitniške turistične sezone. Za večino otoka Kreta in še druge otoke na jugu Egejskega morja že nekaj dni velja nočna policijska ura med med 1. in 6. uro zjutraj.

Medtem ko se Avstralija trudi zajeziti izbruhe različice delta, so zabeležili že 1000. smrt

1003 smrtne žrtve covida v državi so sicer manj kot v večini drugih naprednih držav, zlasti zaradi njenega zgodnjega uspeha pri zatiranju virusa. Toda Avstralija zdaj beleži najhujše primere od začetka pandemije. Nedavni porast okužb v Sydneyju je tako izzval strategijo odziva Avstralije in obremenil zdravstvene vire. V ponedeljek je država New South Wales, katere glavno mesto je Sydney, poročala o štirih novih smrtnih žrtvah in še enem dnevnem rekordu, 1.218 novih okužbah. Oblasti so zdaj tudi opozorile, da se bo stopnja smrtnosti in hospitalizacije v oktobru povečala, čeprav se bo cepilo več ljudi.

WHO: Do 1. decembra bi v Evropi zaradi covida-19 lahko umrlo še 236.000 ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izrazila zaskrbljenost, da bi lahko do 1. decembra v Evropi zaradi covida-19 umrlo še 236.000 ljudi. Organizacijo skrbi tudi stagnacija cepljenja proti tej bolezni in nizka raven zlasti v revnejših državah. "Minuli teden je bila zabeležena 11-odstotna rast števila smrti v regiji - zanesljiva projekcija jih v Evropi napoveduje 236.000 do 1. decembra," je povedal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Doslej je zaradi covida-19 v Evropi umrlo skupno 1,3 milijona ljudi.