Na Slovaškem in v Italiji sproščajo protikoronske ukrepe

Na Slovaškem so spričo hitrega upadanja novih okužb že pred enim tednom odprli večino trgovin na drobno, danes pa sledi previdno sproščanje ukrepov za fitnese in delno tudi v gostinstvu, kjer bodo smeli odpreti le terase in vrtove, ne pa tudi notranjih prostorov lokalov. Ob tem bo treba upoštevati stroga higienska pravila in fizično razdaljo. V fitnesih bo smelo biti hkrati največ šest oseb, zagotoviti pa bo treba najmanj 15 kvadratnih metrov površine na osebo. Omejitev glede površine velja tudi za trgovine in bogoslužja. Obiskovalci morajo ob vstopu v zaprte prostore in cerkve predložiti tudi negativni test na covid-19.