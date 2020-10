Na Slovaškem nameravajo testirati vse prebivalce, starejše od deset let

Na Slovaškem nameravajo na novi koronavirus testirati vse prebivalce države, starejše od deset let. Testiranje okoli 5,5 milijona Slovakov bo brezplačno, ni pa še znano, ali bo obvezno ali prostovoljno. Avstrijski premier je državljane pozval, naj se pripravijo na "zahtevno jesen in zimo", na "izjemno težke čase" z omejitvami, nujnimi ukrepi in odpovedovanjem. 20 milijonov Francozov pa je preživelo prvo noč pod policijsko uro.

Program testiranja naj bi na Slovaškem začeli izvajati prihodnji konec tedna na največjih žariščih covida-19 v državi. Nato pa 31. oktobra in 1. novembra še drugod po državi. Pri tem bosta zdravstvenim delavcem pomagali tudi policija in vojska. Testiranje pa nameravajo izvesti podobno kot volitve – na okoli 6000 postajah po vsej državi. Časovne pasove za testiranje bodo organizirali po abecednem redu, da se državljani ne bi po nepotrebnem množično zbirali pred postajami za testiranje. Testiranje bo tudi brezplačno, je še napovedal slovaški premier Igor Matovič. Vlada se je na ta podvig pripravljala zadnje tri tedne in je naročila okoli 13 milijonov testov na protitelesa, ki naj bi zagotovili hitre rezultate. "Če nam bo to uspelo, bomo postali zgled za celoten svet," je še dejal. Na Slovaškem v zadnjih dneh podobno kot tudi drugod po Evropi beležijo visoke številke novih okužb s koronavirusom. V soboto so zabeležili 1968 novih okužb v enem dnevu, dan prej pa 2075. Bolnišnice se že soočajo s težavami zaradi prevelike zasedenosti. Skupno so sicer od začetka pojava novega koronavirusa na Slovaškem zabeležili 28.268 okužb, 82 ljudi pa je zaradi covida-19 umrlo.

icon-expand "Če nam bo to uspelo, bomo postali zgled za celoten svet," pravi slovaški premier. FOTO: AP

Na Hrvaškem v zadnjem dnevu več kot 800 novih okužb Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili 819 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je nekoliko manj od dneva pred tem, ko so jih potrdili 1096. Med okuženimi se 548 bolnikov zdravi v bolnišnicah, od teh jih je 32 priključenih na ventilatorje. Umrlo je osem ljudi, je danes sporočil Nacionalni štab civilne zaščite. Število aktivno okuženih v državi je trenutno 5164, so še navedli. V zagrebški županiji, kjer so v minulih dneh zabeležili velik porast števila okužb, so v minulih 24 urah potrdili 94 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Število aktivno okuženih trenutno znaša 755, je sporočil zavod za javno zdravstvo te županije. Od 25. februarja letos, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, pa do danes, so v državi zabeležili 25.580 oseb okuženih z novim koronavirusom. Od teh jih je 363 umrlo. Ozdravelo jih je 20.053, od tega 491 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je trenutno 21.148 ljudi. Do danes so testirali skupno 397.000 oseb, od tega 4948 v minulih 24 urah.

Kurz Avstrijce pozval, naj se pripravijo na "zahtevno jesen in zimo" Avstrijski kanclerSebastian Kurz pa je zaradi dnevno rekordno visokih številk okuženih državljane danes pozval, naj držijo skupaj, da bi število okužb obdržali na nizki ravni. Da bi preprečili širjenje virusa in s tem ponovno popolno zaprtje, je pomembno omejiti stike in nositi zaščitne maske, je opozoril. Na vseh nas je, da preprečimo vnovično popolno ustavitev javnega življenja – s tem ko omejimo stike, se odpovemo večjim zasebnim srečanjem in zabavam, je v videu z naslovom Položaj v Avstriji je resen, objavljenem na Facebooku, sporočil kancler.

Avstrijska vlada bo zaradi hitrega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v ponedeljek zjutraj prek videokonference opravila posvet z deželnimi glavarji zveznih dežel glede nadaljnjih ukrepov.

Kurz je državljane opozoril, naj se pripravijo na "zahtevno jesen in zimo", na "izjemno težke čase" z omejitvami, nujnimi ukrepi in odpovedovanjem. Ob tem je ocenil, da naj bi bilo prihodnje poletje na voljo cepivo in s tem tudi vrnitev v normalnost. Omenil je tudi očitno "utrujenost" zaradi novega koronavirusa, ki sproža vse več teorij zarote, vse do pozivov, naj ljudje ne spoštujejo ukrepov. Ob tem je potrdil, da pandemija v državi z okoli tisoč do 1500 na novo okuženimi dnevno trenutno še ne predstavlja težav za intenzivno medicino. Toda število okužb raste eksponentno, številke bi se lahko podvojile v treh tednih. V kolikor tega ne bodo uspeli ustaviti, bo imela Avstrija v decembru dnevno 6000 novih okužb. "Cilj mora biti, da to preprečimo", z omejitvijo stikov in nošenjem zaščitnih mask, je dejal Kurz. V soboto so potrdili, da je bil na novi koronavirus pozitiven avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Po besedah njegove predstavnice obstaja sum, da se je okužil na ponedeljkovem zasedanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu. Preventivno so zato testirali vse člane avstrijske vlade, ki pa so bili vsi negativni.

icon-expand Sebastian Kurz Avstrijce opozarja, da prihajajo izjemno težki časi. FOTO: Aljoša Kravanja

Policijska ura v Franciji in strožji ukrepi v Veliki Britaniji Za okoli 20 milijonov Francozi, vključno s Parižani, pa je prva noč, ki so jo morali preživeti pod policijsko uro. V pariški regiji in osmih drugih velikih francoskih mestih namreč zaradi vse bolj alarmantnega širjenja novega koronavirusa od sobote velja policijska ura, ki traja od 21. do 6. ure. Nanaša se na območja, kjer živi kar tretjina francoskega prebivalstva. V veljavi bo najmanj štiri tedne. Kakih 12.000 policistov in žandarjev skrbi za to, da se stroga nova pravila spoštujejo. Za kršitve je zagrožena kazen v višini 135 evrov, a povratniki, ki bodo nova pravila vztrajno zavračali, bi lahko plačali tudi do 3750 evrov. V Franciji se sicer te dni začenjajo dvotedenske šolske počitnice, kakršnihkoli omejitev potovanj pa ni med zajezitvenimi ukrepi, tako da se obeta, da bodo iz mest "zbežale" številne družine, kar pa pomeni velik pritisk na letovišča mesta.

Tudi za milijone Britancev se je v soboto začelo življenje pod strožjimi omejitvami kot doslej, saj so območja, kjer živijo, zaradi vse slabše epidemiološke slike prešla v višjo stopnjo po novem tristopenjskem sistemu. Ta naj bi prinesel več preglednosti in predvidljivosti v sprejemanje protikoronskih ukrepov v Angliji. London in York sta med večjimi mesti, ki po novem spadajo v drugo - oranžno - stopnjo, medtem ko se je Lancashire pridružil Liverpoolu v najvišji - rdeči - stopnji. Glede uvrstitve Manchestra se oblasti v Londonu in lokalni voditelji še prepirajo. Oranžna stopnja sicer med drugim pomeni prepoved srečevanja članov različnih gospodinjstev v zaprtih prostorih, zbiranje največ šestih oseb na prostem ter zaprtje barov in restavracij ob 22. uri. Rdeča stopnja pomeni prepoved srečevanja članov različnih gospodinjstev tako v zaprtih prostorih kot na prostem ter zaprtje pubov, barov, telovadnic, stavnic in igralnic.