Na Slovaškem ponekod ponavljajo množično testiranje na novi koronavirus

Na Slovaškem so v začetku novembra z antigenskimi testi na novi koronavirus testirali vse prebivalce, starejše od desetih let. Zdaj so se odločili, da v približno 500 manjših občinah, ki so takrat beležile velik odstotek okužb z novim koronavirusom, danes in v nedeljo že tretjič izvedejo tovrstno testiranje.

Množično testiranje na novi koronavirus tudi v delih Italije

Prostovoljno množično testiranje na novi koronavirus so v petek začeli tudi na Južnem Tirolskem v Italiji, kjer nameravajo do nedelje s hitrimi testi preveriti približno dve tretjini prebivalcev oziroma okoli 350.000 ljudi. Testiranja se lahko udeležijo vsi prebivalci od petega leta starosti. V petek so italijanski mediji poročali o dolgih vrstah pred mesti za odvzem vzorca, ki jih je okoli 200. Prvi dan so testirali več kot 103.000 ljudi, od tega je bilo 1,5 odstotka pozitivnih, so poročale tuje tiskovne agencije.

Ukrepe poostrili v Turčiji

V Turčiji pa so danes začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob koncih tedna bo veljala nočna policijska ura, do konca leta bo šolanje potekalo na daljavo, zaprli so kinodvorane. Omejili so tudi gibanje vsem, ki so mlajši od 20 let ali starejši od 65.

Po aferi "picerija" v Avstraliji pričeli z rahljanjem ukrepov

V Avstraliji pa so predčasno zaključili z ukrepom omejitve gibanja. 1,6 milijona prebivalcem Južne Avstralije bo ponovno dovoljeno zapustiti domove, vendar bodo morali naslednjih osem dni nositi maske in upoštevati nove omejitve. Ta del Avstralije so v sredo zaradi afere, povezane z delavcem v piceriji, zaprli za šest dni, vendar so ukrep zdaj skrajšali na tri dni. Delavec, ki je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, se je epidemiologom namreč zlagal o tem, kako se je okužil. Namesto da bi povedal, da je pravzaprav zaposlen v piceriji, kjer je izbruhnil virus, in da je tam delal več rednih izmen, v času katerih se je lahko okužil, je dejal, da prišel v picerijo samo prevzet pico. Šlo naj bi za 36-letnega Španca z začasno vizo za podiplomsko šolanje, ki mu poteče prihodnji mesec, poroča britanski Guardian. Prevaro preiskuje skupina 20 detektivov.