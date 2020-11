V Nemčiji število okužb z novim koronavirusom preseglo milijon

Nemčijo, ki je bila v boju z novim koronavirusom spomladi dokaj uspešna, je drugi val pandemije covida-19 precej prizadel. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah je s 360 v začetku oktobra naraslo na 3500 prejšnji teden. Na Slovaškem so zaradi upiranja lokalnih oblasti preložili drugi krog množičnega testiranja, ki je bil predviden 6. in 7. decembra. Po skoraj 11 mesecih uspešnega zadrževanja virusa izven svojih meja, pa je Samo potrdila svoj prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okužbo so odkrili pri 70-letniku, ki se je iz Melbourna vračal v samoansko prestolnico Apio.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je v Nemčiji preseglo milijon, potem ko so v zadnjem dnevu zabeležili 22.000 novih primerov, je danes sporočil Inštitut Roberta Kocha. Najhuje je v najbolj poseljeni deželi Severno Porenje - Vestfalija, kjer so potrdili četrtino vseh primerov okužbe v državi. Sledi Bavarska, kjer so doslej zabeležili 198.000 okužb z novim koronavirusom. V Berlinu so jih doslej našteli 62.000. Zaradi velikega števila okužb bodo v Nemčiji ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšali vsaj do 20. decembra. Takrat se bodo sicer po državi enotno začele božične počitnice, kar pomeni, da bi se ukrepi dejansko lahko sprostili šele v začetku januarja.

icon-expand Ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa so v Nemčiji podaljšali vsaj do 20. decembra. FOTO: Dreamstime

Tako bodo restavracije, lokali, kulturne ustanove in tudi prostori za prosti čas še naprej zaprti. Bodo pa pred prazniki še dodatno omejili stike med ljudmi, da bi tako omejili širjenje virusa. Zasebna druženja bodo omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva. Čez božično-novoletne praznike od 23. decembra do največ 1. januarja bo dovoljeno druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo šteli otrok, mlajših od 14 let. Nemška kanclerka Angela Merkel je ocenila, da se je eksponentno širjenje okužb v Nemčiji zaenkrat ustavilo, da pa s tem ne smejo biti zadovoljni. Slovaški premier Matovič sporočil, da je drugi krog testiranj preložen za nedoločen čas Na Slovaškem naj bi 6. in 7. decembra začeli drugi krog množičnega testiranja prebivalstva na novi koronavirus, a so se lokalne oblasti temu uprle. Premier Igor Matovič je zato v sredo zvečer sporočil, da je drugi krog testiranja preložen za nedoločen čas. Matovič si je zelo prizadeval za množično testiranje kot način za izolacijo vseh okuženih. Tako so 3,6 od skupno 5,6 milijona prebivalcev testirali že 31. oktobra in 1. novembra. V drugem krogu naj bi odkrili tiste, ki so se okužili od prvega kroga. A mnogi župani in drugi predstavniki lokalnih oblasti so se temu uprli zaradi logističnih težav spričo tolikšnega števila testov. Želijo, da bi bilo testiranje osredotočeno predvsem na ranljive skupine v družbi. Na Slovaškem je bilo sicer množično testiranje prostovoljno, a vsi, ki niso mogli predložiti negativnega izvida testiranja, dva tedna niso smeli na delo.

icon-expand Zaradi upiranja oblasti so drugo množično testiranje na Slovaškem preložili. FOTO: Dreamstime

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom je bil na Samoo uvožen iz Avstralije Primer je, po pregledu vseh potnikov iz omenjenega leta, v petek na novinarski konferenci potrdil izvršni direktor ministrstva za zdravje dr. Leausa Take Naseri. Naseri je še dejal, da sta bila 70-letnik in njegova žena prepeljana v bolnišnico Tupua Tamasese Meaole II na poseben izoliran covid oddelek. Žena zaenkrat ne kaže nobenih znakov okužbe. Nekaj zmede so na Samoi povzročili testi, saj pri nekaterih primerih Niso mogli z zagotovostjo trditi, ali je oseba pozitivna ali ni. Mornar, ki je bil na istem letu, je bil sprva pozitiven, toda po ponovnem odvzemu brisa je test pokazal, da je brsi negativen. "Mornar je na levi nosnici bil pozitiven, na desni pa negativen," je na tamkašnji televiziji dejal samoanski premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi.

icon-expand Samoance je prvi primer okužbe dokaj prestrašil. FOTO: Dreamstime

V karanteno pa so napotili tudi vse ostale potnike iz omenjenega letala. Samoa je takoj po potrditvi primera ukrepala, saj je prebivalce prosila naj med seboj ohranjajo varnostno razdaljo in nosijo zaščitne maske. Guardian poroča, da je pozitiven primer v samoanski prestolnici povzročil občutek zaskrbljenosti, če ne celo panike, saj varnostniki pred vladnimi stavbami prosijo ljudi, naj nosijo maske in razdeljujejo razkužila. To, kar je večini sveta znanega že nekaj mesecev, je Samoance nekaj povsem novega. Tako kot mnoge pacifiške države je tudi Samoa hitro zaprla svoje meje. Toda podjetniki so na nogah, saj je država odvisna od turizma in takšno zapiranje meja, bo opustošilo gospodarstvo. Zato so oblasti že pozvali k sprostitvi ukrepov. Siligatusa Pa’ipa’i Fatialofa, župan vasi Tanugamanono na obrobju Apije in varnostnik na letališču, je dejal, da ga je novica o pozitivnem primeru na Samoi res presenetila. "Zelo sem zaskrbljen in zaskrbljen zaradi svoje vasi. Rad bi samo prišel domov k ženi in otrokom. Svojo vas bom pozval, naj spoštuje javna zdravstvena obvestila in pravila, ki jih določa naša vlada, saj gre za našo varnost."