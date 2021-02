Na slovenskih smučiščih po odpravi številnih omejitev večji obisk

Že konec minulega tedna so na smučiščih opazili povečano število obiskovalcev, še vedno pa tistim, ki niso predhodno opravili testiranja na morebitno okužbo s covidom-19, večinoma omogočajo hitro testiranje ob prihodu.

Na Mariborskem Pohorju med počitnicami računajo na dober obisk, zlasti v tem tednu, pa tudi naslednji teden, saj je od danes možno tudi prehajanje regijskih meja. Kot je za STApovedal Miha Rubiniz Marproma, so že konec tedna našteli okoli 4000 obiskovalcev, danes pa do poldneva okoli 1500 in s tem občutno več kot prejšnji ponedeljek.

"Vsem obiskovalcem bomo tudi v teh dneh omogočali, da pred vstopom na smučišče opravijo brezplačno hitro testiranje. Ta teden bo potekalo v ponedeljek in sredo na spodnji postaji gondole, v soboto pa tudi na zgornji," je povedal Rubin in dodal, da so trenutno odprta skoraj vsa njihova smučišča, zato ne pričakujejo, da bi bila gneča prevelika za zagotavljanje vseh predpisanih ukrepov.

Na Rogli je danes prvič letos pravo zimsko vzdušje, smuka pa po besedah Romana Kejžarja iz Uniturja odlična, saj obratujejo skoraj vse naprave. Po njegovih besedah se zelo pozna sprostitev občinskih meja, zato je obisk danes celo večji, kot je bil konec tedna, ko so našteli po okoli tisoč smučarjev dnevno.

"Seveda pa ni tiste gneče, ki smo je pri nas vajeni v običajnih šolskih počitnicah, ko so odprte in polne vse hotelske zmogljivosti in apartmaji. Letos gre predvsem za domače dnevne obiskovalce. Čez vikend smo pričakovali celo nekaj več smučarjev, zato pa smo danes lahko zelo zadovoljni," je dejal Kejžar in spomnil, da bodo v času počitnic vsak dan organizirali tudi nočno smuko, urejene pa so vse tekaške proge. Brezplačno hitro testiranje je na voljo vsak dan med 8. in 11. uro.

Z obiskom in vzdušjem so zadovoljni tudi na Kopah, kjer prav tako beležijo veliko rast števila smučarjev. Kot je za STA povedal direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiž, so najbolj veseli, da je danes začel veljati odlok o tem, da testiranje zadošča enkrat tedensko. Na vstopni točki na smučišče vsak dan med 8. in 12. uro izvajajo testiranja.