'Na šolah smo delali povsem enako, kot bi delali, če bi bilo vse skupaj zakonito'

Šolniki smo očitno pet tednov delali v nezakonitih razmerah, pravi prvi med ravnatelji Gregor Pečan, ki pričakuje, da bo vlada sedaj to po hitrem postopku spravila v zakonito stanje. Medtem pa se osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami zavzemajo za čimprejšnjo vrnitev otrok v šolo, saj otrokom trenutna situacija predstavlja velik stres.

Šolniki smo, vsaj po tistem, kar so mi pojasnili nekateri pravniki, očitno zadnjih pet tednov delali v nezakonitih razmerah in ne da bi vedeli, da ne smemo delati tako, pa je v odzivu na ustavno odločbo o tem, da sklepi vlade o šolanju na daljavo ne veljajo, danes dejal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Pečan pričakuje, da bo država v nekaj dneh pravni nered popravila, takojšnjega povratka vseh v šole pa zaradi epidemiološkega stanja še ne pričakuje. Hkrati je dejal, da so ravnatelji veseli vsaj tega, da je vlada v četrtek vendarle sprejela kriterije za sproščanje ukrepov. "Tega bi si želeli že dolgo nazaj, saj zdaj vsaj lahko nekoliko predvidevamo, kaj in kdaj bo. Doslej smo namreč tavali v temi in je naenkrat v četrtek zvečer ali celo v petek popoldne iznenada priletela okrožnica, mi pa smo morali na čudežen način stvari do ponedeljka izpeljati tako, da so stvari že funkcionirale,"je dejal prvi med ravnatelji.

icon-expand Gregor Pečan FOTO: Kanal A

Ob tem je spomnil, da ravnatelji in njihovi pomočniki kljub omenjenemu še vedno niso upravičeni do dodatka za stalno pripravljenost, čeprav dejansko že od marca naprej živijo z njo. Tako je šolsko ministrstvo celo prosilo, da svoje zasebne mobilne številke dajo na voljo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), da jih lahko pokličejo kadar koli, ko jih potrebujejo. "Vseeno trdijo, da nam stalna pripravljenost ne pripada, zato so se očitno hitri odzivi na spremembe od petka na ponedeljke zjutraj zgodili zgolj na čaroben način," je dodal Pečan in spomnil, da so morali na šolah poskrbeti za organizacijo logistike, prilagajanje urnikov in prostorov, delitve oddelkov, razporeditev učiteljev in njihovo dodatno obremenjevanje. Ustavno sodišče je odločilo, da so sklepi vlade in ministrice za izobraževanje Simone Kustec o šolanju na daljavo neveljavni. Vladi je dalo tri dni časa za ukrepanje, sicer se bodo šole vrnile k pouku po starem, sledi iz sklepa, ki je bil v četrtek objavljen v Uradnem listu.

Medtem pa v osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami pozdravljajo morebitno čimprejšnjo vrnitev njihovih otrok v redni vzgojno-izobraževalni proces, če bo vlada v tej smeri izpolnila odločitev ustavnega sodišča glede zaprtja teh šol in zavodov. Kot je povedala ravnateljica radovljiške osnovne šole Jelena Horvat, so za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine kontinuirano delo v šoli, stiki in socialna vključenost izjemnega pomena, zato so letošnji izpadi zaradi epidemije zanje velik stres. "Otroci potrebujejo nekaj časa, da osvojijo rutino, zato je ob njeni prekinitvi potrebnega kar nekaj časa, da se znova vzpostavi nazaj. Vsi izpadi v pedagoškem in socialnem delu ter terapije, ki jih sicer otroci prejemajo, pomenijo dodatne napore, pri tistih z večjimi motnjami in zdravstvenimi težavami pa lahko pustijo tudi daljše ali celo dolgotrajne posledice," je dejala Horvatova. Po njenih besedah se šole že vsaj dva tedna pripravljajo na ponovno odprtje, imajo pa pri tem vrsto operativnih težav, ki jih ni mogoče urediti čez noč. Težava bi nastopila zlasti pri prevozih, saj javni prevoz ne dela, prav tako bi bilo potrebno doreči organizacijo podaljšanega bivanja, medtem ko sta organizacija njihovega dela in zagotavljanje spoštovanja ukrepov NIJZ urejena. "Če ne vemo, koliko otrok bo prišlo, koliko jih bodo pripeljali starši in do kdaj bodo v šoli, potem težko vse te stvari organiziramo v skladu z ukrepi, ki jih predpisuje stroka. Vendar so to bolj kot ne finese in terjajo dan ali dva organizacije," je dejala Horvatova.

icon-expand Pri otrocih prihaja tudi do stisk, predvsem zato, ker prihajajo iz zelo različnih občin in tam že tako večinoma nimajo prijateljev. FOTO: Thinkstock

Ob tem je poudarila, da so otroci z zmerno težjo ali težko motnjo zelo odvisni od sodelovanja staršev, ti pa so običajno zelo angažirani in se praktično 24 ur na dan pripravljajo za otroke, njihove aktivnosti, sodelujejo z učitelji, prav tako se udeležujejo video srečanj. Vendar pa potrebujejo tudi druženje v živo in učitelja ob sebi. Z delom na daljavo skušajo, kolikor se da, ohranjati šolsko rutino. Otroci z nižjim izobrazbenim standardom, ki imajo prilagojen program, delo sicer opravljajo na enak način kot ostali osnovnošolci, torej preko spletnih učilnic in video konferenc. Bistvenih razlik z ostalimi učenci ni, razen da nekateri potrebujejo več individualne pomoči, ker so manj samostojni, dodaja. Vendar pa med njimi prihaja tudi do stisk, predvsem zato, ker prihajajo iz zelo različnih občin in tam že tako večinoma nimajo prijateljev. "Zdaj se tako ali tako ne družijo, a prijateljev nimajo niti sicer veliko, zato še toliko bolj potrebujejo sošolce, učitelje in varno gnezdo, ki ga imajo v naših šolah. Tukaj so namreč manjše skupine, bolj intenzivni odnosi, več je tudi sodelovanja in pomoči," je še dodala Horvatova.