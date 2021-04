Na Švedskem vsak dan zavržejo več sto odmerkov cepiva AstraZenece

Zaradi nezaupanja do cepiao AstraZenece vse več ljudi zavrača cepljenje s cepivom tega britansko-švedskega podjetja. Zaradi tega na Švedskem dnevno zavržejo več sto odmerkov tega cepiva. Predsednik švedske Zdravniške zbornice Johan Styrud zato poudarja, da so koristi cepljenja v boju proti pandemiji covida-19 bistveno večje od morebitnih tveganj, zato ljudi poziva, naj cepljenja ne odpovedujejo. Na drugi strani pa je to sprožilo dodatno zanimanje nekaterih drugih držav, ki že ponujajo odkup neporabljenih odmerkov cepiva.

Medtem ko se številne države še vedno trudijo, da bi v roke sploh dobile cepiva proti covidu-19, pa nekatere druge cepiva celo zavržejo. Ena izmed teh je tudi Švedska, kjer v prestolnici Stockholm vsak dan zavržejo več sto odmerkov cepiva britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, saj vse več ljudi zavrača cepljenje s tem cepivom, je za švedsko televizijo SVT potrdil predsednik švedske Zdravniške zbornice Johan Styrud. icon-expand Cepivo podjetja AstraZeneca proti covidu-19. FOTO: Shutterstock Dejal je, da je premalo prostovoljcev, ki bi se želeli cepiti s tem cepivom, in da morajo cepivo zavreči, če jim ga v določenem času ne uspe porabiti. Hkrati je poudaril, da so koristi cepljenja v boju proti pandemiji covida-19 bistveno večje od morebitnih tveganj, ter pozval ljudi, naj se cepijo. Na Švedskem so po objavi podatkov, da so se pri manjšem številu ljudi po prejemu cepiva AstraZenece pojavili krvni strdki, cepljenje s tem cepivom omejili le na starejše od 65 let. Glede na poročilo SVT pa nekateri bolniki tudi odpovedo termine cepljenja, ko ugotovijo, da naj bi jih cepili s cepivom podjetja AstraZeneca. Zavračanje vektorskih cepiv sprožilo dodatno zanimanje nekaterih držav Švedska pa ni edina država, ki ne ve, kaj naj stori s cepivi, ki so jih naročili, vendar jih zaradi skrbi glede varnosti ne morejo uporabiti. Vse več držav poleg oxfordskega cepiva AstraZeneca namreč za mlajše starostne skupine zaradi majhne nevarnosti krvnih strdkov omejuje tudi rabo drugega vektorskega cepiva podjetja Johnson & Johnson. PREBERI ŠE AstraZeneca: Nemčija ne bo cepila z drugim odmerkom, Danska se v celoti odreka cepivu Danska je na primer že v celoti prenehala cepljenje s cepivom AstraZenece, kar je sprožilo val zanimanja za neuporabljene odmerke. Češka jim je tako že ponudila odkup vseh neuporabljenih odmerkov, poroča BBC. Zanimanje pa so izrazili tudi v Estoniji, Latviji in Litvi. Svetovni zdravstveni regulatorji so sicer že poudarili, da je tveganje zaradi covida-19 veliko večje od nevarnosti krvnih strdkov. Glede na podatke britanskega regulatorja bi lahko, če bi 10 milijonov namišljenih ljudi dobilo cepivo AstraZenece, pričakovali, da bi pri njih zabeležili do 40 primerov krvnih strdkov, umrlo pa bi okoli 10 oseb. To predstavlja približno enako tveganje kot možnost, da bi bili v prihodnjem mesecu umorjeni. icon-expand