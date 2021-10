Na Švedskem začasno ustavili cepljenje s cepivom Moderne

Kot je sporočila Švedska agencija za javno zdravje, je pri cepivu Moderna za mlajše od 30 let povečano tveganje za nastanek miokarditisa, vnetne bolezni srčne mišice in perikarditisa, ki je vnetje osrčnika. Ob tem so sicer dodali, da je tveganje za tovrstne stranske učinke sicer zelo majhno. Švedska agencija za javno zdravje je izdala tudi priporočilo, da naj mlajše od 30 let cepijo s cepivom Pfizer/Biontech.

Na Švedskem proti covidu-19 cepijo vse, ki so starejši od 12 let. Doslej je najmanj en odmerek cepiva prejelo 84 odstotkov Švedov in Švedinj, starejših od 16 let, skoraj 78 odstotkov pa je prejelo dva odmerka.