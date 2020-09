Na svetovnem trgu kmalu nov hitri test na koronavirus: rezultati že v nekaj minutah

Direktor WHO je dogovor označil za pomemben mejnik. Po opravljenem klasičnem testu na koronavirus se lahko na rezultat čaka več ur ali celo dni, kar pa je številne države oviralo pri poskusu učinkovitega nadzora nad širjenjem virusa. V nekaterih državah z visoko stopnjo okužb, vključno z Indijo in Mehiko, strokovnjaki opozarjajo, da nizka stopnja testiranja prikriva resnično širjenje virusa. Nov in enostaven test bo tako rezultate ponudil v 15 oziroma 30 minutah, je še povedal Adhanom.

Proizvajalca zdravil Abbott in SD Biosensor sta se z dobrodelno fundacijo Billa in Melinde Gates dogovorila za izdelavo 120 milijonov hitrih testov v šestih mesecih, je danes pojasnil direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom.

Dogovor zajema 133 držav, vključno z Latinsko Ameriko, kjer trenutno beležijo največje število okužb in smrti, povezanih s covidom-19. Teste bodo lahko naročile tudi bogate države, ki so podpisnice pobude Access to Covid tools, ki jo je marca sprožila WHO v sodelovanju z Evropsko komisijo, fundacijo Gates in francosko vlado.

V dogovoru s fundacijo Gates morajo podjetja vsaj 20 odstotkov svoje proizvodnje nameniti revnejšim državam, 80 odstotkov pa ostalim. Nemčija je že naročila 20 milijonov testov, hitre teste pa so si že zagotovili tudi Francozi in Švicarji.

Eden od testov južnokorejskega podjetja SD BioSensor je že prejel izredno odobritev WHO, test, ki ga proizvaja ameriški Abbott v Južni Koreji, pa bo odobritev prejel v kratkem. Podjetji trdita, da so testi v optimalnih pogojih 97-odstotno natančni, v dejanskih razmerah pa med 80 do 90 odstotkov. Revnejše države sicer opravijo razmeroma malo testiranj. Medtem ko v ZDA in Kanadi dnevno testirajo okoli 400 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Evropi pa 243, jih v Afriki testirajo manj kot 16. Večina testov na afriški celini opravijo v Maroku, Keniji in Senegalu, še poroča Guardian.