Na Tajskem aretirali 89 tujcev

Tajska policija vdrla na zabavo v baru na priljubljenem letoviškem otoku na jugu Tajske in zaradi suma kršitve omejitev koronavirusa aretirala 89 tujcev. Prav tako so prijeli tudi 22 Tajcev.

Udeleženci in organizatorji zabave so obtoženi kršitve izrednega odloka, ki je bil sprejet lani marca v boju proti koronavirusu. Večina je plačala varščino in so jih izpustili, še vedno pa je pridržanih 28 oseb, je povedal policijski polkovnik Panya Nirattimanon, načelnik pokrajinske policijske postaje Koh Phangan.Policija je za zabavo izvedela, ko je videla vstopnice, ki jih je bilo mogoče kupiti na spletu.

Med aretiranimi tujci je bilo 20 francoskih državljanov, 10 Američanov in šest Britancev. Lokalne zdravstvene oblasti so vse aretirane testirale, testi pa so bili negativni na koronavirus, je dejal Nirattimanon. "Gre za turiste, ki zaradi covida ne morejo zapustiti Tajske,"je povedal. "Morda mislijo, da je v redu, če se zbirajo v velikih skupinah, in mislim, da so se bodo morda želeli sprostiti in se zabavati."