Na terasi ptujskega lokala protestno stregli pijačo

Kot so danes za STA pojasnili na mariborski policijski upravi, se je na terasi in parkirišču pred enim od gostinskih lokalov na Ptuju v ponedeljek odvijal neprijavljen protestni shod, imenovan Državljanska nepokorščina.

Policisti so ugotovili, da je najemnica gostinskega lokala nedovoljeno odprla teraso, kjer je postregla goste in jim izdajala račune, medtem ko ima trenutno samo dovoljenje za izdajo pijače in hrane pred vhodom v lokal, kjer jo lahko kupci prevzamejo in odnesejo.

Na terasi gostinskega lokala so bili po navedbah policije udeleženci neprijavljenega javnega shoda, kar je bilo med drugim razvidno z majic z napisom Državljanska nepokorščina, ki so jih nosili.