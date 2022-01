Na testirnem mestu v Stožicah naval na PCR-test, nekateri pridejo na 'družinski izlet'

Tako so na testiranje v Stožicah zjutraj imeli 1285 naročenih, zdaj že 1490. Vodja koordinatorjev vstopne točke Zdravstvenega doma Ljubljana Tatjana Lekšan je danes v izjavi medijem poudarila, da morajo biti vsi, ki pridejo na PCR-testiranje, nanj tudi naročeni. Tako pa jih veliko pride na testiranje nenaročenih, tako jim dajo navodila, kako naj se naročijo na testiranje. Ob tem je priznala, da so preobremenjene tudi točke za naročanje.

"Vsi si takoj želijo na test," je dejala in dodala, da tega pač ne morejo zagotoviti. Če je kdo pozitiven na hitrem testu, naj v samoizolaciji počaka doma, da dobi termin za test, svetuje Lekšanova. Tako bo testiranje potekalo bolj tekoče in z manj slabe volje. "Problem nastane, ko kdo noče sprejeti, da brez naročila ni sprejema," je povedala.

Trenutno v ZD Ljubljana zagotavljajo odvzem brisa v 24 urah, potem ko se oseba naroči. A včasih je odvisno tudi od zdravnika, kdaj osebo naroči na testiranje, saj je tudi odvisno od simptomov. Ker nekateri včasih pridejo na test prehitro in prejmejo lažno negativen test. V Stožicah brise odvzemajo vsak dan, med tednom od 7. do 17. ure, med vikendi pa dopoldne. Tako so denimo delalo tudi na novo leto, ko so odvzeli okoli 400 brisov.

Na dan pri testiranju sodeluje 16 zdravstvenih ekip, število ekip pa bodo povečevali. A kot poudarja, imajo tudi v laboratorijih omejene zmožnosti analiz odvzetih brisov. Poleg tega lahko tudi v garažno hišo v Stožicah spravijo le omejeno število avtomobilov.

'Na testiranje prihajajo v polnem avtomobilu, v garaži ne ugašajo vozila, so nesramni in ne nosijo mask'

Medtem ko so nekateri, ki se testirajo, prijazni in se zdravstvenemu osebju zahvalijo za njihovo delo, pa imajo tudi veliko negativnih izkušenj. Tako po besedah Lekšanove polovica testiranih v avtomobilu pred testiranjem ne nosi maske, čeprav bi to morali, sploh če je poln avtomobil. Nekateri se tako za testiranje sicer ene osebe odpravijo na mali družinski izlet, saj nekateri še niso bili v Stožicah, pravi Lekšanova. Nekateri obiskovalci so do zdravstvenega osebja nesramni, jih nadirajo, čeprav priznajo, da oni niso krivi za njihove težave.

Poleg tega v garažni hiši v Stožicah, kjer opravljajo PCR-testiranje za ljubljansko območje, ne ugašajo avtomobilov, tudi ko se ne premikajo in čakajo na test. To v zaprtem prostoru privede do tega, da je čisto zadimljen oz. izpušnih plinov. Ljudje navodil, naj ugašajo avte, ne upoštevajo.