Na tisoče protestnikov v Franciji proti dodatnim omejitvam za necepljene

Protesti so bili namenjeni predvsem novemu zakonu, ki predvideva, da bodo obiski restavracij in kulturnih dogodkov ter tudi uporaba medkrajevnih vlakov mogoča samo za polno cepljene in prebolevnike. Negativen test na novi koronavirus ne bo več zadostoval.

Narodna skupščina je zakon v prvem branju potrdila v četrtek, o njem pa bo zdaj odločal še senat. V veljavo naj bi po načrtih stopil že 15. januarja, vendar se bo to najverjetneje vsaj za nekaj dni še zavleklo.

Po ocenah predstavnikov notranjega ministrstva se je sobotnih protestov po vsej Franciji udeležilo okoli 100.000 ljudi, od tega samo v Parizu okoli 18.000. Okoli 6000 se jih je zbralo tudi v Toulonu. Prišlo je tudi do izgredov in policija je v prestolnici prijela deset ljudi, še drugod pa skupaj 24. Okoli deset policistov je bilo pri tem ranjenih. V Montpellierju je policija uporabila tudi solzivec.

Spomnimo, francoski predsednik Emmanuel Macron je pred dnevi razburil z izjavo, da želi ljudem, ki se nočejo cepiti proti covidu-19, kar se da otežiti življenje in jih omejiti. "Kar se tiče necepljenih, res jih želim razjeziti," je dejal v pogovoru za časnik Le Parisien, pri čemer je uporabil pogovorni izraz, ki v francoščini velja za vulgarnega. "In šli bomo do konca, to je strategija," je dejal in pojasnil, da želi necepljenim kar najbolj omejiti udejstvovanje v javnem življenju. "Ne bom jih zaprl ali na silo cepil. Treba pa jim je povedati, da od 15. januarja ne bodo več mogli v gostilno na kavo, v gledališče ali kino," je dodal.