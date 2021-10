Na Tongi potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom

Tonga je bila med redkimi državami na svetu, ki se je izognila izbruhu virusa. Z izolacijo od drugih so uspeli ohraniti varnost, vendar so sedaj pred novim izzivom, saj število okuženih ne sme narasti, ker njihov obubožani zdravstveni sistem ne bo vzdržal pritiska. Otok, ki se nahaja približno 2.300 kilometrov severno od Nove Zelandije, je ob začetku pandemije zaprl svoje meje in doslej še niso zabeležili nobenega primera okužbe s covidom-19.

Toda potnik, ki je na na otok prispel z letalom z novozelandskega južnega otoka iz Christchurcha je pozitiven, je dejal Tu'i'onetoa na tiskovni konferenci. Potnik je bil skupaj z 214 drugimi izoliran in napoten v karanteno. V karanteni so prav tako policisti, letališko osebje in drugi, ki so bili v službi, ko je letalo prispelo. Novozelandski zdravstveni uradniki so sporočili, da je bil potnik, ki se je vrnil v Tongo polno cepljen s cepivom Pfizer in je imel pred prihodom negativni test na novi koronavirus.

Na letalu so bili sezonski delavci in nekateri uradniki tongaške olimpijske reprezentance, ki so ostali na Novi Zelandiji ob povratku z olimpijskih iger avgusta, poročajo lokalni mediji. V Tongo niso smeli vstopiti vse dokler se število okužb na Novi Zelandiji ni umirilo.

Tu'i'onetoa je prebivalce Tonga tokrat pozval, naj se pripravijo na morebitne omejevalne ukrepe in se cepijo.

Na Tongi živi približno 106.000 ljudi, od tega jih je z enim odmerkom cepljenih 48 odstotkov prebivalcev, polno cepljenih pa je 31 odstotkov.

Medtem so novozelandski zdravstveni uradniki v četrtek potrdili dva nova primera v Christchurchu, gre za prve okužbe v tem mestu v enem letu. V petek sta bila potrjena še dva primera, vendar v mestu ne bodo uvedli nobenih omejitev, saj so zdravstveni uradniki navedli, da imajo epidemijo pod nadzorom.