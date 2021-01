Na medicinski fakulteti cepili mimo vrste, na UKC LJ zbirali seznam

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani so prejeli 200 odmerkov cepiva, del cepiva je bil namenjen zaposlenim, ki opravljajo delo za strokovno-zdravstveno dejavnost, preostali del pa predstojnikom enot in zaposlenim, ki so na delovnem mestu bolj izpostavljeni okužbi. Na fakulteti so zagotovili, da so cepljenje organizirali izključno za zaposlene na fakulteti.

Konec prejšnjega tedna pa je STAprejela anonimno pismo, v katerem je avtor opozarjal, da so na ljubljanski medicinski fakulteti s cepivom proti covidu-19 cepili tudi družinske člane nekaterih zdravnikov. Na fakulteti so potrdili, da so jih nekateri zaposleni neformalno seznanili, da naj bi po izvedenem cepljenju ostalo nekaj odmerkov cepiva. "Ker je poraba cepiva vezana na zelo kratek rok in je bilo torej cepivo treba porabiti, naj bi izvajalec cepljenja ponudil možnost cepljenja preostalih odmerkov tudi drugim osebam, ki so se želele cepiti,"so pojasnili.

Cepljenje je na medicinski fakulteti izvedel Zdravstveni dom Ljubljana, kjer so navedli, da opravijo cepljenje tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki jih institucija, ki cepljenje v mobilni enoti naroči, uvrsti na seznam. "Pri tem lahko seveda pride do izpada posameznikov, na primer iz razloga bolezni, in v tem primeru je naloga organizatorja oz. institucije, kjer se cepljenje izvaja, da pozove nove kandidate oz. nadomesti izpad," so zapisali. Glede na specifike cepiva, je smotrna racionalnost, da cepivo v celoti porabijo in ga ne zavržejo.