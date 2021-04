Danes izjemoma lahko prehajamo regije in se družimo z bližnjimi

Razen današnje izjeme do vključno 11. aprila veljajo omejitveni ukrepi, s katerimi želi vlada zajeziti nadaljnje širjenje novega koronavirusa.

Prepovedano je prehajanje med statističnimi regijami, razen ob predložitvi negativnega testa PCR, dokazila o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Pri tem velja nekaj izjem, med njimi je tudi prihod na delo.

Omejeno je tudi zbiranje ljudi, izjema so le člani ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Slednje so dovoljene le z dovoljenjem ministra.

Znova se uvaja nošenje mask na vseh javnih prostorih, tudi na prostem. Do vključno 11. aprila bo pouk potekal na daljavo, vrtci bodo zaprti. Omogočeno je varstvo za mlajše otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi, v šolah bodo tudi otroci s posebnimi potrebami.