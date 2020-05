Na vladi dokončna odločitev glede vračanja vseh šolarjev v šolske klopi

Danes naj bi bilo tako jasno, kdaj oziroma ali sploh se bodo učencem prvega triletja in devetošolcem v šolskih klopeh pridružili tudi učenci od 4. do 8. razreda ter dijaki preostalih letnikov, ki se zdaj še šolajo na daljavo. Po neuradnih informacijah ministrica za izobraževanje Simona Kustec predlaga, da se srednješolci v šolske klopi ne vrnejo in šolsko leto zaključijo doma, a vlada lahko odloči tudi drugače. Kakšen je njen predlog za osnovnošolce, pa še ni znano.