Na Vogel po zaprtju: 'Snega bo dovolj, upajmo, da bo tudi lepo vreme'

Ljudi na smučišče znova vabijo 12. aprila, ko računajo, da bodo lahko znova zagnali naprave. "Snega bo dovolj, upajmo, da bo tudi lepo vreme," je dejala in dodala, da so od letošnje zimske sezone sicer že precej utrujeni. "Bilo je precej stresno – večkratno odpiranje in zapiranje praktično čez noč. Res smo bili potrpežljivi in predvsem prilagodljivi, da se nam je uspelo tako hitro organizirati, zaganjati in ugašati naprave, organizirati delo in skrbeti za zaposlene. Lahko smo kar ponosni, da smo to izpeljali."

Aleksandra Fiorelli iz Žičnic Vogel je prepričana, da bi, če se od prvega do 11. aprila ne bi ustavljalo javno življenje, na Voglu v prihodnjih dneh zagotovo še vedno beležili lep obisk. V zadnjih dneh so namreč ob lepem vremenu našteli precej smučarjev, ki so jih privabljali tudi z znižanimi cenami vozovnic. Zato jim je žal, da morajo zdaj ustaviti naprave, za katere so računali, da bodo ob dovolj nizkih temperaturah obratovale celo do prvomajskih praznikov. A kot je poudarila Fiorellijeva, zimske sezone še niso zaključili.

Sezona se je sicer začela precej pozno, šele v drugi polovici februarja, ko so se začele šolske počitnice in je bilo tudi dovoljeno prehajanje regij. Pred tem je bil obisk precej skromen, pove Fiorellijeva. "Malo smučarjev je bilo tudi decembra in januarja, ko smo bili nekaj časa z odlokom zaprti," je spomnila. Prepričana pa je, da bila glede na snežne razmere in število lepih sončnih dni to ena najboljših zimskih sezon v zadnjih 20 letih, če bi lahko normalno delali. Glede na situacijo pa so z doseženim obiskom na Voglu lahko relativno še kar zadovoljni.

Po njenem mnenju bi bilo tudi z epidemiološkega vidika bolje, če bi se smučarji razporedili čez cel februar ali zimo, tako pa je bila v času zimskih počitnic za zahodno Slovenijo na smučišču precejšnja gneča. Prišli so tudi tisti, ki jih je sprva od smuke morda odvrnila zahteva po testiranju na novi koronavirus, a so kasneje to sprejeli.