Na voljo še več kot polovica turističnih bonov, optimizma med hotelirji ni

Hoteli v večjem delu Slovenije večinoma samevajo, čeprav obstaja možnost muhurčkov za poslovne in športne najeme. Ena takšnih priložnosti je tudi prihajajoče evropsko nogometno prvenstvo U21. Generalni direktor hotela Kempinski Palace Kai Behrenspravi, da to imenujejo "mehko ponovne odprtje" in trening za zaposlene, ki jih tam ni že pet mesecev.

Podobno tudi v družbi Eurotas, kjer imajo sedaj v Portorožu približno 60 oseb za mesec dni. Gre za poslovno izjemo, sedaj bodo pa napolnili še hotel v Celju z Uefinimi delegati. "Da bi bila to rešilna bilka in da bi se lahko naslonili na to v smislu normalnega poslovanja, definitivno ne, je pa pomemben vzvod, da ohranjamo ekipo," pravi Aleksander Pinter.