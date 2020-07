Na zabavi v Nici več tisoč ljudi, jezni župan uvaja obvezno nošenje mask

Napovedal je, da bodo maske na podobnih dogodkih v Nici na prostem od zdaj obvezne. Vsi, ki se udeležujejo koncertov v zaprtih prostorih morajo prav tako nositi zaščitne maske. Lokalne oblasti med drugim vztrajajo, da bi po vsej Franciji organizirane dogodke omejili in bi se jih posledično lahko udeležilo le do 5000 ljudi.

Župan Nice Christian Estrosi je v nedeljo na Twitterju zapisal, da obžaluje nespoštovanje predpisanih ukrepov za zajezitev koronavirusa. Več kot očitno namreč udeleženci zabave niso ohranjali fizične varnostne razdalje, je poudaril župan, potem ko so se posnetki z zabave pojavili na spletu.

Mestni predstavniki so povedali, da so v času zabave na več mestih ljudi opozarjali o primerni razdalji in sporočila ljudem prenašali preko zvočnih obvestil. Vladni govorec Gabriel Attai je ob tem dodal, da omenjeni dogodek predstavlja potrebo ljudi po druženju, a je kljub temu potrebna previdnost.