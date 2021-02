Na zahodu države v šole vsi učenci, na vzhodu zimske počitnice

V četrtek je vlada zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi sklenila, da se lahko učencem prvega triletja v osnovnih šolah pridružijo tudi učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. V umetniških gimnazijah in glasbenih šolah je od danes dovoljena izvedba individualnega pouka.

Za tiste, ki se vračajo k pouku v šoli, bodo veljali enaki epidemiološki ukrepi kot za učence prvega triletja, za katere izobraževanje že poteka v šoli. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, učenci in dijaki bodo tudi malicali v učilnicah. Kosila morajo šole organizirati tako, da bo med učenci čim manj mešanja.

V matičnem razredu bo še naprej potekalo podaljšano bivanje, ki bo organizirano za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Če bo šola za učence 4. in 5. razredov oblikovala heterogeno skupino podaljšanega bivanja, bo tam obvezna uporaba zaščitnih mask tako za učence kot zaposlene, je navedeno v okrožnici, ki jo je ministrstvo poslalo šolam.

Obvezne in neobvezne izbirne predmete bodo lahko izvajali na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine bodo tako učiteljica kot učenci pri pouku morali nositi zaščitno masko. Po priporočilu ministrstva šole v naravi, plavalnih tečajev, praktičnega dela prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzij šole do nadaljnjega ne bodo izvajale.

V matičnih razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas.

Še vedno velja, da morajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju pred vrnitvijo na delovno mesto opraviti testiranje na okužbo z novim koronavirusom, testiranje pa ponavljati vsakih sedem dni. Po besedah predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregorja Pečana bodo šole danes pripravljene, imajo pa pred vnovičnim vračanjem vseh učencev veliko dela. "Največ težav je z organizacijo avtobusnih prevozov, organizacijo pouka športa v višjih razredih in podaljšanega bivanja, zlasti na razredni stopnji. Za organizacijo slednjega bomo skoraj zagotovo potrebovali dodatne kadre, ki pa jih je v tako kratkem času zelo težko dobiti," je dejal.