Na zemljevidu ECDC ostaja skoraj vsa Evropa temnordeča

Slovenija je v celoti temnordeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida-19, že vse od 23. septembra. V tej kategoriji so tudi skoraj vse ostale evropske države.

Razmere so se poslabšale tudi v Romuniji, ki je bila pred tednom dni povsem rdeča, danes pa je tako obarvana samo še južna polovica države. Temnordečih je tudi več poljskih regij kot pred tednom dni. Skoraj povsem temnordeča je sedaj tudi Madžarska, katere vzhodna polovica je bila še pred tednom obarvana rdeče.

S temnordečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500. Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 75 in 200, če je delež pozitivnih testov štiri odstotke ali več, ali kjer je incidenca med 200 in 500.

Oranžna in zelena barva pomenita še boljše razmere, a trenutno ni z njima obarvano nobeno območje v EU.