Na zemljevidu ECDC Slovenija nič več povsem temno rdeča

Slovenija je bila vse od 23. septembra lani v celoti temno rdeča, kar pomeni najvišjo stopnjo tveganja za okužbo z novim koronavirusom. Zdaj pa je prvič po skoraj osmih mesecih vzhod države znova obarvan rdeče, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere. V začetku februarja so se sicer spremenila merila, na podlagi katerih pripravljajo epidemiološki zemljevid. Od tedaj upoštevajo tudi delež cepljenih v posamezni regiji.

Zaradi vključitve deleža cepljenih v izračun so tako s temno rdečo barvo na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 300 (prej 500). Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 100 in 300. Pred tem je morala biti ta med 200 in 500. Oranžna in zelena barva pomenita boljše razmere.