Na zemljevidu ECDC temno rdeča vsa Evropa

Slovenija je že vse od 23. septembra v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida-19. V tej kategoriji so odslej tudi vse ostale evropske države. V celoti sta temno rdeči tudi Poljska in Romunija, kjer so bile pred tednom dni posamezne regije označene le z rdečo barvo.

Zaradi vključitve deleža cepljenih v izračun, so odslej s temno rdečo barvo na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 300 (prej 500). Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 100 in 300. Pred tem je morala biti ta med 200 in 500.