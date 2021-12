Na zemljevidu ECDC večina Evrope rdeča ali temno rdeča

Slovenija je v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida-19, že vse od 23. septembra.

Prav tako je trenutno temno rdeč preostanek srednje in vzhodne Evrope oziroma EU. V tej kategoriji ostajajo tudi Grčija, Danska, baltske države in države Beneluksa. Je pa po novem temno rdeča tudi velika večina Francije, ki je bila pred enim tednom skoraj v celoti rdeča.

Druge države so povsem ali pa večinoma rdeče. Posamezni deli Italije, Španije in tudi Romunije, v kateri so bile epidemiološke razmere še pred nekaj tedni alarmantne, so oranžni.