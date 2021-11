Slovenija še naprej temnordeča na evropskem zemljevidu

Oranžnih in zelenih območij, kjer je epidemiološka slika boljša, je še naprej vse manj. V celoti oranžna je le Portugalska, Španija je večinsko oranžna, delno pa zelena in rdeča. Razmere so v primerjavi z drugimi deli Evrope boljše tudi v Franciji in Italiji.

Druge države so namreč večinoma rdeče oz. temno rdeče.

Temno rdeča območja so medtem poleg Slovenije med drugim še v baltskih državah, Romuniji, Bolgariji, Avstriji ter na Irskem, Slovaškem in Hrvaškem. Skoraj v celoti rdeče oz. temno rdeče so še Nemčija, Poljska, Grčija in Madžarska. Skandinavske države so večinoma rdeče, nekateri deli so še oranžni oz. temno rdeči. V večini državah so se razmere sicer rahlo poslabšale.