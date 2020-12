Na zunanjem ministrstvu odsvetujejo vsakršna nenujna potovanja v tujino

Kot prvo - vsak ki ravno ne živi v obmejnih regijah, že ob odhodu na letališče tvega kazen zaradi prehajanja regijskih meja. Nato mora pod pretvezo prestopiti še državno. " Tisti, ki se nekako pretihotapi čez slovensko mejo in misli, da je tam na oni strani svet normalen in razmere vsakdanje, se moti," opozarja Šter. A nekateri posamezniki, celo družine z otroki, tudi ta trenutek tvegajo. Priljubljen argument za policista na meji pa: "Oskrbeti gremo priletno mamo, ki biva v apartmaju na Kanarskih otokih."

"Jaz sem od pomladi presenečen nad velikim številom Slovencev, ki so jim Kanarski otoki tisto drugo stalno prebivališče," pove Šter. Ne zavidam vam poletja sredi zime, jim sporoča, a vsak, ki se gre zdaj turista, mora razumeti, da ob kakršnih koli težavah ne more računati na konzularno pomoč. Trenutno je za vstop v Španijo dovolj negativen test, ki ni starejši od 72 ur, a to se lahko hitro spremeni. Zato organiziranih potovanj sploh ni. "Tudi dva naša večja projekta v času novega leta, in sicer dve posebni letali na Tenerife in na Madeiro, smo žal prestavili na kasnejši čas," razlagaNena Kraševec Mišič s turistične agencije Palma.

Veliko potnikov, ki potuje, so razseljeni Slovenci po svetu, ki se vračajo domov. Tudi zanje na zunanjem ministrstvu svetujejo, naj skušajo do slovenske meje priti sami, tam pa jih, če ne gre drugače, lahko pričakajo svojci, vendar naj imajo s seboj kopijo letalske vozovnice kot razlog, zaradi katerega so prečkali regijske meje.