Način in obseg samotestiranja šolarjev naj bi bila določena v tem tednu

Ministrstvo za zdravje bo vsekakor upoštevalo priporočila NIJZ, da se zagotovi možnost brezplačnega samotestiranja za šolarje, dijake in študente. Način in obseg bo določen predvidoma v naslednjem tednu, skratka še pred začetkom šole, so napovedali. Tudi na šolskem ministrstvu zagotavljajo, da bodo šole o vsem pravočasno obveščene.

Delovna skupina za področje vzgoje in izobraževanja, ki deluje znotraj posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je minuli teden predstavila strokovna priporočila na področju vzgoje in izobraževanja. Ob začetku prihajajočega šolskega leta priporočajo samotestiranje v domačem okolju šolajočim s simptomi, značilnimi za okužbo z novim koronavirusom, in tistim, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila okužba potrjena. PREBERI ŠE Jeseni v šolah ključna prezračevanje in prepoznavanje okuženih, o maskah niso razpravljali Prevzem kompletov za samotestiranje bo mogoč v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja, kot je to že bilo lani, podrobnosti glede količine pripadajočih kompletov testov pa še niso znane. Te bo določilo ministrstvo za zdravje. Tudi šole bodo o priporočilih pravočasno obveščene z okrožnico, so povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. icon-expand Samotestiranje v šoli-3 FOTO: Bobo Testiranje vseh šolajočih, torej tudi tistih brez simptomov, pa je predvideno v primeru drugega scenarija, torej ob povečanju števila obolelih s hudim potekom covida-19. Glede na strokovno mnenje delovne skupine bi se tako "obdobno samotestiranje" na domu izvajalo "nujno in obdobno, vsaj enkrat tedensko". Pričakovati je, da bi se v prihajajočih dneh lahko ponovno sestala posvetovalna skupina za spremljanja novega koronavirusa pod vodstvom epidemiologa Maria Fafangla. Med drugim bi lahko obravnavala strokovne usmeritve za pripravljenost in odzivanje na novi koronavirus za jesen in zimo v Sloveniji. Ko bo sprejet, bo dokument javno predstavljen in objavljen na spletni strani NIJZ, je razvidno iz zadnjega zapisnika sestanka posvetovalne skupine.