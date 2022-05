Načini ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT so bili neustavni

Ustavno sodišče je na zahtevo Informacijskega pooblaščenca presojalo ustavnost in zakonitost več odlokov, s katerimi je vlada uredila način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT. Sodišče je zdaj pritrdilo informacijskemu pooblaščencu in sporočilo, da so bili slednji odloki resnično neustavni.

Predlagatelj je izpodbijani ureditvi med drugim očital kršitev pravice do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave). Zatrjeval je, da izpodbijani odloki posegajo v pravico do varstva osebnih podatkov, vendar za ta poseg nimajo podlage v zakonu, v katerem bi bilo določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati in za kakšen namen. Vlada je nasprotno trdila, da je v Zakonu o nalezljivih boleznih in v pravu Evropske unije ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Sklicevala se je tudi na privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov kot ustrezno pravno podlago.

icon-expand Ustavno sodišče pritrdilo informacijskemu pooblaščencu. FOTO: Bobo

Ustavno sodišče je zdaj ocenilo, da ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) vključuje obdelavo osebnih podatkov. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pa vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov pomeni poseg v pravico do varstva osebnih podatkov. "Poseg v to človekovo pravico je dopusten na podlagi drugega odstavka 38. člena Ustave, če so v zakonu določno opredeljeni podatki, ki se smejo zbirati in obdelovati, namen za katerega jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad njihovim zbiranjem, obdelovanjem in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov," je navedlo Ustavno sodišče. Po presoji sodišča zakonske podlage, na podlagi katerih so bili izpodbijani odloki sprejeti, torej ne vsebujejo teh pogojev. Zavrnilo je tudi stališče vlade, da je lahko zgolj Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kadar država nalaga obdelavo osebnih podatkov. Smisel Splošne uredbe o varstvu podatkov je varstvo posameznika pred nedopustno obdelavo njegovih podatkov, ne pa blanketno dovolilo državi, da obdeluje osebne podatke.