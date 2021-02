Nacionalni laboratorij angleško različico doslej potrdil v štirih vzorcih

V Sloveniji so prisotnost angleške različice koronavirusa do zdaj potrdili le pri peščici primerov.

Od 1. do 18. januarja so s sekvenciranjem pregledali 930 vzorcev, pri 384 vzorcih so prisotnost novih različic pregledovali samo s sledenjem pomembnim mutacijam, pri 551 pa so določili celotne genome.

Angleško različico so do sedaj zaznali pri štirih vzorcih. En primer so potrdili že januarja pri potniku, ki se je decembra vrnil iz Anglije, tri pa so potrdili z nacionalno strategijo sledenja v februarju.

Kot so še dodali, v vzorcih iz diagnostičnih mikrobioloških laboratorijev NLZOH iz vse Slovenije močno prevladuje različica B 1.258.17, ki v posameznih regijah predstavlja od 74 do 92 odstotkov vseh sekvenciranih genomov. Ta različica se pojavlja tudi v drugih državah po svetu, na primer na Češkem, Slovaškem, Danskem, v Avstriji, Švici itd.

Bolj nalezljive različice novega koronavirusa v vzorcih, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, iščejo tudi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo.Pri 576 vzorcih, pri katerih so med 1. in 7. februarjem potrdili okužbo, so v 13 skupinah vzorcev našli vse mutacije, značilne za angleško različico virusa. Zaradi tega sklepajo, da se ta različica širi, so sporočili nedavno.