Janša in Krek bosta predstavila načrt cepljenja proti covidu-19

Natančen logističen načrt cepljenja, ki ga bosta Janša in prvi mož NIJZ Milan Krek predstavila danes, pa bi lahko upošteval tudi epidemiološko situacijo po posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje. Predstavitev spremljamo v živo.

Spomnimo

Kot je konec prejšnjega tedna sporočil premier Janez Janša, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, je projekt cepljenja v celoti prevzel NIJZ. Ta sicer tudi opravlja vsa cepljenja in logistiko ter zagotavlja hladilniške kapacitete. Po ocenah pristojnih cepljenje po državi sicer poteka uspešno. Do vključno nedelje so v elektronskem registru cepljenja zabeležili 20.546 oseb, ki so bile cepljenje s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva.