Načrt ukrepov, ki bodo veljali v času prihajajočih praznikov

Četrtek prinaša ponovno zaostritev ukrepov, ki bodo veljali med prazniki. "Ostaja omejitev gibanja v nočnem času, tudi za božič in novo leto," je ponovil minister Hojs, a kljub temu je vlada za dva dni omogočila prehajanje občin brez omejitev za namen obiska. "Vse, kar morajo povedati policistu, je, da gredo na obisk zasebne narave," je pojasnil Hojs. Hkrati se ponovno zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto. Industrija bo sicer ostala v pogonu, a Zajc je podjetja pozval, naj, če je to mogoče, zaposlenim dodelijo kolektivni dopust.

icon-expand Prehajanje za namen obiska bo med prazniki dovoljeno brez omejitev. FOTO: Shutterstock

"Odlok, ki bo veljal med prazniki, bo v veljavi od 24. decembra do 4. januarja. To ne pomeni, da ne bomo na sedem dni preverjali, ali obstajajo razlogi, da odlok ostane v veljavi. Spremembe odloka bomo sprejeli v primeru, da se bo epidemiološka slika drastično poslabšala,"je dejal ministerAleš Hojs. Pojasnil je, da omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj še vedno velja. "Tako na božični dan kot tudi na božični večer, na praznik naše države, 26. december, pa tudi za novo leto in 2. januarja," je pojasnil. Izpostavil je še omilitev omejitve gibanja znotraj posamezne regije oziroma občine. Prehajanje za namen obiska bo med prazniki dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,

– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

icon-expand Aleš Hojs FOTO: POP TV

V tem času je vsem, ki bodo želeli opraviti obisk zasebne narave, dovoljen prehod občinskih meja brez omejitev."Brez uporabe aplikacije, brez posebnega vzroka–vse, kar morajo povedati policistu, je, da gredo na obisk zasebne narave,"je pojasnil Hojs in dodal, da vseeno obstajajo omejitve. "Možno se je obiskovati, a je to omejeno na šest odraslih članov," je dodal. Otroci do 15. leta pri tem ne štejejo. Opozoril je, naj se ljudje, preden se odpravijo na obiske k bližnjim, v čim večji meri samoizolirajo. "Preden obiščete bližnje, se izogibajte bližnjim stikom z drugimi osebami, saj bi lahko virus prenesli naprej," je dejal. Spregovoril je še o novem sevu novega koronavirusa, ki se je pojavil v Veliki Britaniji, in pojasnil, da bo vlada danes razpravljala o spremembah režima na mejah. "Sami nismo država, ki bi imela velik priliv iz Velike Britanije, vseeno bomo poslušali stroko, ki je predlagala, da bi začasno omejili vstop obiska iz Velike Britanije,"je razložil.

V četrtek se ponovno zapira vse, kar se je odprlo v torek in soboto Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je pojasnil odlok, ki omejuje odprtje dejavnosti v prazničnem času. Ponovno se zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto, torej frizerski in kozmetični saloni, čistilnice, prodajalne z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in tako naprej. Tako naj bi bilo vsaj do ponedeljka, 4. januarja, nadaljnji ukrepi pa bodo odvisni od epidemiološke slike.

S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije zmanjšuje število izjem. Tako bodo lahko obratovale naslednje storitve: –prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah; –lekarne; –prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki; –kmetijske prodajalne; –bencinski servisi; –finančne storitve; –pošta; –dostavne službe; –dimnikarske storitve; –individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve; –osebni prevzem blaga ali hrane razen alkohola in alkoholnih pijač, in sicer na prevzemnih mestih, na katerih je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno; –druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Smučati se bo torej dalo, a pozor, še vedno velja, da se lahko med občinami premikate samo znotraj svoje statistične regije, ne morete pa – razen seveda na praznične dneve oziroma če sodite med določene izjeme – recimo iti iz Ljubljane v Kranjsko Goro ali na Krvavec.

icon-expand Simon Zajc FOTO: POP TV

Še naprej velja tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, je še dejal Zajc. "Pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih se mora še vedno zagotoviti 30 m2 na posamezno stranko," je dodal in pojasnil, da je treba še vedno upoštevati tudi vsa ostala higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja. Glede režima čez praznike je poudaril še, da se industrija ne bo zapirala, hkrati pa je pozval je podjetja, naj svojim zaposlenim dodelijo kolektivni dopust, v kolikor jim to omogočajo razmere.