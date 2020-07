Načrtovanje počitnic v tujini je zaradi pandemije lahko nočna mora

Slovenski par se je zaradi (razmeroma) ugodnega epidemiološkega stanja odločil, da letošnje poletne počitnice preživi na italijanskem otoku Sardinija. Rezervirala sta let iz Benetk in se že veselila petka, ko bosta odšla na zaslužen dopust. Na otoku sta našla tudi apartma v turističnem naselju in opravila rezervacijo. Nekaj dni pozneje pa ju je presenetila pošta ponudnika nastanitve, v kateri so ju obvestili, da ker prihajata z območja Balkana, kamor štejejo tudi Slovenijo, morata imeti s seboj potrdilo o opravljenem testu na covid-19, ki ne sme biti starejši od treh dni. Če potrdila ne bosta predložila, pa bosta morala v apartmaju, ki sta ga rezervirala preživeti teden dni karantene. Ponudnik jima je še pojasnil, da je takšno priporočilo vlade in zdravniških služb.

Na spletni strani italijanskega zunanjega ministrstva nismo našli omembe karantene ali testa za covid-19 za turiste iz Slovenije. Tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu in na Ministrstvu za zunanje zadeve so nam potrdili, da "državljani Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki iz Slovenije potujejo v Italijo in se zadnjih 14 dni pred vstopom v Italijo niso nahajali v eni izmed držav, ki jih Italija smatra za "rizične", niso podvrženi karanteni oziroma samoizolaciji".

Vendar pa so se nekatere turistično najbolj oblegane regije v Italiji pred letošnjo poletno sezono odločile za dodatne varnostne ukrepe. Med drugim tudi Sardinija. Kot so pojasnili na MZZ: "Na Sardiniji za turiste iz Slovenije ni obvezna karantena niti test na covid-19, morajo pa turisti pred prihodom na otok izpolniti spletni obrazec oziroma se registrirati na spletni strani."