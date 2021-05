Nad zdravstvene delavce z grožnjami in žalitvami

Začelo se je s tistimi, ki svoje nestrinjanje glede cepljenja širijo med ljudmi, nadaljevalo pa z epidemijo, pripoveduje Jasna Čuk Rupnik – zdravnica z veliko začetnico, odlična pediatrinja in mnogokateremu mlademu odvisniku zvezda severnica, saj je bila tudi vodja enega prvih Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Zdaj je pediatrinja v pokoju, a še vedno aktivna članica Sekcije za primarno pediatrijo.

"Hočejo potrdila, da otrok ne bo nosil maske, potem lažejo glede karanten, starši nočejo sprejeti misli, da bi šla družina v karanteno, raje ne bi testirali otroka. Pa te neumnosti, da s testiranjem lahko predreš sitko in prideš do možganov. Lepo vas prosim. No, skratka, take stvari so prišle ven, ja seveda so starši čisto prestrašeni,"razlaga Čukova, ki je skupaj s člani Sekcije pripravila priporočila in nasvete, kako ravnati v konfliktnih situacijah, kaj in kako odgovarjati pacientom oziroma staršem, ki se poslužujejo takšne nasilne komunikacije.

"Vsak, ki ima pet minut časa, nekaj slika, objavi, neko novico, to se razširi kot požar vsepovsod, dejstva pa so velikokrat druga," je kritičen do takšnih "covid skeptikov" tudi specialist urgentne medicine Andrej Hohnec iz UKC Maribor. Nanj se je po kritični objavi naTwitterju, zaradi nedavnih protestov pred UKC Maribor, kjer so morali zapreti celo vrata urgence, saj so protestniki hoteli vdreti v bolnico, da dokažejo, da so oddelki prazni, zgrnil plaz groženj in žalitev. "So mi že grozili, tudi zdaj na moj zadnji tvit sem dobil veliko zasebnih sporočil, nekaj komentarjev pod objavami na spletnih mestih, kjer je bilo zapisano, da me je treba za nek del človeškega dela nekam obesiti, me je treba skalpirat. To so slabe stvari, jaz se ne počutim dobro, ampak nekako greš mimo in vseeno poskušaš delat svoje."