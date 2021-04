Nadgradnja aplikacije #OstaniZdrav: prikaz statistike in beleženje srečanj

Danes bo med 20. in 21. uro potekala nadgradnja zalednega sistema aplikacije #OstaniZdrav, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Nadgradnja bo uporabnikom prinesla tudi dve novi funkcionalnosti: prikaz statistike in možnost vnašanja v dnevnik srečanj.

icon-expand Zaradi nadgradnje aplikacije danes med 20. in 21. uro upoorabniki ne bodo mogli aktivirati pošiljanja dnevnih ključev v primeru pozitivnega testa na SARS-Cov-2, so sporočili z MJU. FOTO: Bobo "Uporabniki starejše različice aplikacije #OstaniZdrav bodo avtomatično (ko bodo odprli aplikacijo na svojem mobilnem telefonu) prejeli obvestilo, da morajo aplikacijo nadgraditi in navodilo, kako to storijo," pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo (MJU). Uporabniki z najnovejšo različico aplikacije današnje nadgradnje ne bodo opazili, so zagotovili. Vse uporabnike aplikacije #OstaniZdrav pa prosijo za razumevanje, ker danes med 20. in 21. uro, ko bo tekla nadgradnja, ne bodo mogli aktivirati pošiljanja dnevnih ključev v primeru pozitivnega testa na SARS-Cov-2."O tem jih bo aplikacija obvestila z naslednjim obvestilom: 'Napaka. Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti (503). Poskusite znova.' Po izvedeni nadgradnji bo pošiljanje dnevnih ključev znova vzpostavljeno,"so povedali na MJU. Aplikacija #OstaniZdrav je sicer namenjena zajezitvi širjenja virusa Sars-CoV-2 tako v Sloveniji kot tudi zunaj njenih meja. "Zato jo tehnična ekipa MJU s ciljem stalnega izboljšanja njene uporabne vrednosti in v povezavi z aktualnim dogajanjem, vezanim na epidemiološko situacijo, redno nadgrajuje," so še zapisali na pristojnem ministrstvu. icon-expand