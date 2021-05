Nadgradnja aplikacije #OstaniZdrav prinaša dnevnik srečanj in prikaz statistike

"V teh dneh, ko se epidemiološka slika v Sloveniji izboljšuje in se ukrepi za zajezitev širjenja virusa Sars-Cov-2 sproščajo, je pomen odgovornega ravnanja vsakega od nas glede preprečevanja širjenja virusa še toliko večji,"so uvodoma zapisali na Ministrstvu za javno upravo (MJU). Eno od orodij odgovornega ravnanja, za katerega se lahko prostovoljno odločimo, je že skoraj leto dni tudi aplikacija #OstaniZdrav, ki je bila zasnovana po zgledu nemške aplikacije za zajezitev širjenja virusa Sars-CoV-2, Corona Warn App.

Aplikacija #OstaniZdrav je bila tekom delovanja večkrat izboljšana in nadgrajena, eden od najbolj pomembnih korakov pa je bila njena vključitev v mrežo sorodnih aplikacij na evropski ravni, kar v praksi pomeni, da uporabnik aplikacijo #OstaniZdrav lahko uporablja tudi izven slovenskih meja."To bo v prihajajočih mesecih, ko bo marsikoga zaneslo tudi v tuje kraje, zagotovo dobrodošlo," menijo na ministrstvu.

V nadgrajeni različici 1.14.3, ki je uporabnicam in uporabnikom že na voljo, pa sta dodani še dve novi funkcionalnosti: prikaz statistike in možnost vnašanja v dnevnik srečanj."Vanj bo lahko uporabnik vpisoval podatke o osebah, s katerimi se je srečal, in podatke o krajih, kjer je imel stike z drugimi osebami. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 aplikacija temu uporabniku tako služi kot digitalni pripomoček, da se lahko spomni svojih stikov in jih obvesti o izpostavljenosti," pojasnjujejo na MJU. V dnevniku srečanj bo poleg uporabnikovih vnosov prikazano tudi njegovo stanje tveganja na tisti dan. Podatki vpisani v dnevnik srečanj bodo shranjeni le na mobilnem telefonu in bodo dostopni le uporabnici oziroma uporabniku aplikacije. Dnevnik srečanj ne bo povezan z kontaktnimi podatki v telefonskem imeniku, niti z drugimi funkcionalnostmi aplikacije, podatki pa se bodo iz dnevnika srečanj samodejno izbrisali po 16 dneh, so izpostavili na ministrstvu.

Druga novost je prikaz statistike: "V aplikaciji bo po novem prikazana statistika (za Slovenijo), ki bo uporabniku prikazala podatke o tem, koliko uporabnikov aplikacije je vneslo potrditveno kodo v aplikacijo," so povedali na MJU.

Uporabnice in uporabniki, ki imajo aplikacijo #OstaniZdrav že naloženo na svojih mobilnih telefonih, bodo o nadgrajeni različici obveščeni z avtomatskim odzivnikom (ko bodo odprli aplikacijo na svojem mobilnem telefonu, bodo prejeli obvestilo o nadgrajeni različici), novim uporabnicam in uporabnikom pa je najnovejša različica že na voljo v obeh trgovinah, Google Play in Apple Store.

S to nadgradnjo bo aplikacija #OstaniZdrav združljiva z iOS 12.5, tako da jo bodo lahko uporabljali lastniki starejših iPhonov, kot so iPhone 5s, 6 in 6 Plus.

"Ker je izjemnega pomena prav vsaka preprečena okužba, ostaja aplikacija #OstaniZdrav tudi v prihodnje pomembno orodje pri preprečevanju širjenja virusa Sars-CoV-2. Zato jo bo tehnična ekipa Ministrstva za javno upravo, s ciljem stalnega izboljšanja njene uporabne vrednosti in v povezavi z aktualnim dogajanjem, vezanim na epidemiološko situacijo, tudi v prihodnje redno nadgrajevala," še obljubljajo na ministrstvu.