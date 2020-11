Zmerljivke, poniževanja in grožnje s smrtjo: 'Pišejo mi, da bomo že še videli'

"Tudi jaz z nekaj naslovov tako rekoč vsak dan dobivam pošto, v kateri me res grdo zmerjajo in grozijo," je povedala tudi vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović . "Pred nekaj dnevi se je pri meni doma oglasil tudi kriminalist, ki mi je prinesel grozilno pismo, napisano z roko, seveda povsem anonimno," je dodala. O vsebini teh sporočil pa: "Predvsem gre za zmerjanja in pisanja v smislu, da bomo že še videli." Ugotavlja, da so ljudje prenapeti, "mi pa tudi v svojem prizadevanju, da bi ljudi prepričali k pomoči pri obvladovanju virusa" .

Za oddajo 24UR ZVEČER je povedal, da je na več 'mailing listah', tako kot številni drugi strokovnjaki in institucije. "Kot vidim, so to posamezniki ali organizacije, ki praktično dnevno pošiljajo sramotilna sporočila. Mislim, da bi se morala družba od tega ograditi, da bi vendarle morali poiskati te posameznike, ki iz anonimnih naslovov to pošiljajo, in jih ustaviti. Mislim, da si tega nihče od nas ne zasluži – niti mi, ki delamo z epidemijo, niti ostali. Tega nekako ne morem sprejemati," je dejal.

Epidemija bolezni covid-19 je sprožila ne le zdravstveno, ampak tudi gospodarsko in socialno krizo. Ta se na žalost odraža tudi tako, da se zdravniki in zdravniške organizacije, ki so v ospredju boja proti covidu-19, spopadajo z zmerjanjem, blatenjem, poniževanjem in celo grožnjami, tudi s smrtjo. Da je to pravzaprav postal že njihov vsak dan, povedo.

Kadar ocenimo, da so grožnje postale res nevarne, jih prijavimo tudi policiji. "Je pa napaka, da smo se kot družba na te grožnje navadili in jih kolektivno ne obsojamo. Verjetno je to posledica tega, da so postali takšne diskreditacije in napadi del političnega prostora," meni Fazlić in izpostavi, da bomo covid-19 uspešno premagali le, če bomo znanost in dejstva postavili pred občutke in osebna prepričanja.

"Pisne grožnje in pisma z neprimerno vsebino so do zdaj prejemali večinoma vodstveni politiki. Oni so tega bržčas navajeni, za zdravstvene delavce, ki so prepričani, da dobro delajo, pa to ni običajno in jih toliko bolj prizadene," ugotavlja priznani psiholog in zaslužni profesor za kriminalistično psihologijo dr.Peter Umek. Dodal je, da ga ne preseneča, da je groženj in zmerjanj v današnjem času precej več, saj je veliko ljudi resnično in konkretno prizadetih."Počutijo se nemočne, nadzor nad življenjem je precej zmanjšan, čutijo se ujete. Krivdo za svoje stanje pa pripišejo politikom in nekaterim strokovnjakom (deloma tudi upravičeno) in se s tem nekoliko razbremenijo, ventilirajo svoje nezadovoljstvo na bolj ali manj kulturen način," je povedal Umek.

Pisce groženj policija le redko izsledi, ker so večinoma anonimne. "Nekateri pisci so policiji poznani, ker grožnje večkrat pošiljajo, so pa to večinoma ljudje z duševnimi motnjami, in se policija s temi ne ukvarja," je pojasnil psiholog. Po njegovih besedah se veliko storilcev kasneje zaveda, da so neprimerno ravnali, in se za to pokesajo. "Če bi se vse grožnje jemalo resno, bi imela policija vsaj v današnjem času prekleto veliko dela. Menim, da večina groženj do policije ne pride, če pa jih naslovniki policiji predajo, jih policija zagotovo analizira," je še povedal.