Nadomestilo odvisno od vzroka za karanteno, prihaja aplikacija

Predlog zakona, ki naj bi ga DZ obravnaval po nujnem postopku, spreminja in dopolnjuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva.

Predlog zakona sicer nadomešča v sredo na vladi sprejeti predlog novele tretjega protikoronskega zakona. Z novim zakonom je vlada rešila postopkovno zagato, ki je nastala, ker je LMŠ že pred tem v postopek v DZ vložila svoj predlog novele tretjega protikoronskega zakona (z njo predlaga univerzalni dohodek za tri mesece), kar bi pomenilo, da bi moral DZ prej obravnavati novelo LMŠ in predlog vladne novele ne bi mogel biti sprejet pravočasno, to je do začetka julija.

Kdo bo plačal nadomestila za čas karantene, do česa bi bil upravičen delavec?

Namen predloga zakona je tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni mogoče odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti.

Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.

Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene bo izplačano nadomestilo plače v celoti bremenilo državo. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene lahko sicer traja najdlje do 30. septembra, so zapisali v sporočilu po nedeljski seji vlade, ki se je zavlekla pozno v noč.

Predlog zakona predvideva vzpostavitev aplikacije. Posebna pravila za osebe, ki so bile pozitivne na testu ali poslane v karanteno

Za namene preprečevanja širjenja koronavirusa predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije bo odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo.