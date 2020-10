Nadomestilo prihodka bodo lahko prejeli tudi tesni stiki okuženih

Zaradi naraščanja števila okužb in prevelike obremenjenosti epidemiologov zmorejo ti stik vzpostaviti samo z novo okuženimi osebami. Kar pomeni, da ne kontaktirajo več tistih, ki so bili z okuženimi osebami v stiku, za odrejanje odločb pa ne kontaktirajo ministrstva za zdravje.

Kot je povedala v. d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič, želijo z novo ureditvijo zagotoviti, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v stiku z okuženo osebo, da bodo te osebe lahko ostale doma v karanteni in da bodo za ta čas prejeli nadomestilo prihodka. Interventni zakon zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, pač pa tudi gospodarstvo. Nova ureditev bo v veljavi takoj naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Tisti, ki je potrjeno okužen, bo o tem, po navodilu epidemiologa, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku. Pri tem je Kerstin Petričeva poudarila tudi pomen uporabile aplikacije #OstaniZdrav. Če ima okuženi nameščeno aplikacijo, bo vnesel dodeljeno kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni vsi kontakti."Vsi, ki so bili v stiku z okuženo osebo naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu," je dodala.

Za potrdilo mora poskrbeti delodajalec

Za zaposlene se bo odrejanje karantene urejalo preko delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravnikom medicine dela odločil, ali oseba lahko dela od doma, ali se ji delo lahko organizira na takšen način, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene oziroma ali naj oseba ostane v karanteni na domu.

Za potrdilo o karanteni na domu, ki ga bo zaposleni prejel na svoj naslov, bo poskrbel delodajalec, poslal pa mu ga bo NIJZ. S tem potrdilom bo zaposleni pri delodajalcu uveljavljal nadomestilo za dohodek.

Samozaposleni družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti drugače, bodo morali o tem, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo obvestiti osebnega zdravnika. Osebni zdravnik bo posameznikom tako poslal potrdilo o napotitvi za delo od doma.

Za tiste, ki so doma ostali v vmesnem času, ko so prenehali izdajati karantenske odločbe in ko nova ureditev še ni bila v veljavi, bo delodajalec potrdilo lahko uveljavil tudi za nazaj. Za vse, ki jim je bila karantena odrejena še po starem sistemu, je potrebna odločba od ministrstva, je dodala Kerstin Petričeva.