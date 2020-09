Nadškof nad duhovnika, ki je pridigal, da je koronavirus laž

Floridski guverner Ron DeSantis je v petek praktično razveljavil vse lokalne ukaze o nošenju mask s tem, da je prepovedal kaznovanje vseh, ki kršijo ukaze. Odprl je tudi vse restavracije in lokale. Florida ima trenutno okrog 2700 novih okužb na dan in več kot 100 mrtvih.

V New Yorku, kjer je na dan manj kot 500 okužb in okrog pet smrtnih primerov, pa bodo šele prihodnji teden dovolili odprtje notranjih prostorov restavracij, pa še to le do zapolnitve 25 odstotkov kapacitet.

New York ima trenutno največje težave v ortodoksnih judovskih predelih mesta, kjer nasprotujejo maskam in župan Bill de Blasiogrozi, da bo tam, kjer kršijo ukaze o maskah in socialni distanci, ponovno uvedel ostre ukrepe z zapiranjem lokalov in javnih prostorov.

Wisconsin, kjer so se tako kot v Michiganu podporniki predsednika Donalda Trumpa upirali maskam, imajo sedaj po 2000 okužb na dan, v Oklahomi in Missouriju po 1000, okužil pa se je tudi republikanski guverner Missourija Mike Parson, ki zavrača maske. Število primerov močno narašča tudi v Severni in Južni Dakoti, Kansasu in Iowi.

Okužil se je tudi guverner Virginije Ralph Northam, ki podpira nošenje mask. Northam je zdravnik, ki se otepa kritik republikancev v državi zaradi omejitev, ki jih je uvedel v boju proti pandemiji.

V Massachusettsu so dva nekdanja upravnika veteranskega doma, kjer je umrlo 80 ljudi, obtožili zanemarjanja dolžnosti, v primeru obsodbe pa jima grozi zaporna kazen. To je prva obtožnica proti odgovornim v zdravstvenih in drugih ustanovah v ZDA, kjer so umirali varovanci.

V Minneapolisu in St. Paulu pa je moral posredovati nadškof Bernard Hebda, potem ko je duhovnik Robert Altier med mašami pridigal, da je koronaviorus laž, ki je nastala v ameriških in kitajskih laboratorijih, prav tako pa da tudi ni res, da bi umiralo toliko ljudi, kot navaja uradna statistika.

Nadškof se je z duhovnikom pogovoril in mu odsvetoval podobne pridige. Sporočil je, da imajo v nadškofiji veliko pametnih duhovnikov, vendar noben med njimi ni strokovnjak za javno zdravje ali nalezljive bolezni.