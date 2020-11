Nadzor upoštevanja odlokov: na Štajerskem tudi fizični napad na inšpektorje

Inšpektorji so v tednu od 1. do 8. novembra opravili 2459 nadzorov, pri čemer so izrekli 59 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti dobrih 53.000 evrov, 183 obvestil o prekrških ter 101 upravni ukrep. Pogosto pa so inšpektorji tudi 'tarča' manjšine, ki se ne strinja s sprejetimi vladnimi ukrepi. Neprimerna komunikacija, zmerjanje, žaljenje, verbalni napadi in grožnje s sodišči so tako že skorajda stalnica, poleg tega pa so jeseni zabeležili tudi primer fizičnega napada. "Opravljanje nadzorov in pisanje glob niso nikogaršnji hobi," je jasna Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

icon-expand Deana Potza je na popoldanski novinarski konferenci predstavila poročilo zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z nadzorom upoštevanja veljavnih odlokov, vezanih na preprečevanje širjenja koronavirusa. FOTO: Shutterstock

"V preteklih dneh in danes so stopili v veljavo nekateri vladni odloki. Kljub aktualnosti danes še ne morem podati poročila o nadzoru nad njihovim upoštevanjem, več bo znanega v prihodnjih dneh," je uvodoma na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejala inšpektorica Deana Potza. "Danes pa lahko predstavim nekaj splošnih pojasnil in številk za obdobje od 1. do 8. novembra. V primerjavi s prejšnjimi tedenskimi obdobji je bilo ugotovljenih manj neskladnosti, kar je posledica zaprtja večine storitvenih dejavnosti ter tudi večjega spoštovanja posameznikov pravila nošenja zaščitnih mask na odprtih javnih mestih. Kot je znano, se je z uveljavitvijo PKP5 nabor nadzornikov vladnih odlokov v povezavi z Zakonom o nalezljivih boleznih razširil še na osem drugih inšpektoratov–poleg zdravstvenega–ter na policijo in občinsko redarstvo. Sodelovanje poteka tako, da koordinacijo vodi zdravstveni inšpektorat skladno z usmeritvami vlade, enotno skupno poročanje vladi pa se izvaja tedensko, in sicer vsak torek. Vmes po potrebi potekajo operativni dogovori med posameznimi inšpektorati glede izvajanja nadzorov na konkretnih področjih. Nadzori se tako ne podvajajo. Spremembe pa se že odražajo v realnem stanju, in sicer v bistveno večjem številu opravljenih nadzorov in v več izrečenih prekrškovnih sankcijah," je razložila predstavnica zdravstvenega inšpektorata. Skupno število opravljenih nadzorov v obdobju od 1. do 8. novembra je bilo 2459, izrečenih je bilo 59 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 53.200 evrov, 183 obvestil po Zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep. V zvezi s tem pa – tako Potza – dobivajo tudi vprašanja, koliko inšpektorjev je bilo zaposlenih v ta namen. "Čeprav je sedaj na terenu veliko več nadzornikov, ne gre za nove zaposlitve, temveč le za razširitev pristojnosti tudi na druge inšpektorate ter, kot rečeno, na policijo in občinsko redarstvo," je pojasnila.

Zdravstveni inšpektorji so sicer te dni prisotni tudi na površinah za rekreacijo – v Ljubljani in okolici denimo na Šmarni gori, Rožniku, Golovcu, Rašici ... "Zaradi omejitve gibanja na občine so te lokacije zelo obljudene, še posebej v lepem vremenu."Inšpektorica ob tem dodaja, da je bilo prijav v času od 1. septembra do 8. novembra 1814, od tega največ na področju gostinstva, na drugem mestu pa so javna mesta in površine. "Na prejete prijave se ves čas odzivamo, ne moremo pa biti prisotni povsod ter ob vsakem času. Spodbudne so sicer ugotovitve, da se spoštovanje ukrepov ves čas izboljšuje. Kot družba gremo torej v pravo smer, saj bomo tako najhitreje prešli zdajšnjo zahtevno fazo epidemije, hkrati pa zdravstvu omogočili, da bo delovalo v največjem možnem obsegu," poudarja.

Spoštujte ukrepe in če ni nujno, ostanite doma. Ne vabite prijateljic na kavo in sosedov na šnops. Bodite zgled svojim otrokom, otrokom sosedov, najstnikom iz sosednjega bloka. —Deana Potza, Zdravstveni inšpektorat RS