Inšpekcijski nadzor v UKC Maribor, kjer je zdravnik kršil interna navodila, še poteka

Deana Potza z Zdravstvenega inšpektorata RS je na današnji novinarski konferenci predstavila poročilo glede opravljenih nadzorov v obdobju od 1. do 7. marca. Kot je povedala, je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 3.754. Izrečenih je bilo 12 prekrškovnih sankcij, 404 opozorila po Zakonu o prekrških in 164 upravnih ukrepov.

Policija na meji vročila 8977 potrdil o napotitvi v karanteno na domu

Vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v upravi uniformirane policije GPU Alojz Sladič pa je predstavil poročilo o ukrepih Policije. Ta je od 2. do 8. marca prejela 59 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 978. Izrekla je 834 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 300 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5).

Policija je v tem obdobju na meji vročila 8977 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 29 odstotkov manj kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (6542), Hrvaške (788), Srbije (519) in Kosova (468). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 118 oseb, kar je za 87 odstotkov več kot teden dni prej.

V tem času je bilo obravnavanih 107 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 8. marca je policija obravnavala 770 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 24 primerov, v katerih je bilo prijetih 31 tihotapcev ljudi (26 tujcev in pet slovenskih državljanov) z 147 nezakonitimi migranti. Za 24 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.