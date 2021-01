Številne kršitve: cepili tudi sorodnike in prijatelje

Zdravstveni inšpektorat je ta teden obiskal 15 cepilnih mest, na treh so ugotovili, da so cepili tudi družinske člane zaposlenih oziroma posameznike. Pri 297 cepljenjih mimo v vrste v preteklih tednih pa je šlo večinoma za uporabo šestega odmerka cepiva. Inšpektorji so bili minuli vikend prisotni tudi na 15 izletniških točkah, vendar pa večjih kršitev niso ugotovili.

Vlada se je v sredo seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata, ki je ugotovil, da je bilo od 27. decembra 2020, ko se je začelo izvajanje cepljenja proti covidu-19, do 16. januarja 297 odmerkov cepiva oziroma dva odstotka odmerkov porabljenih v nasprotju s strategijo, ki pri cepljenju določa prednostne skupine. Prvi nadzori so bili opravljeni dne 13. januarja v 20 cepilnih centrih in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani zaradi naznanjenega suma nepravilnosti; skupaj torej v 15 bolnišnicah in šestih zdravstvenih domovih. Cepilna mesta so skupno prejela 13.055 odmerkov cepiva, skupno število cepljenih oseb pa je bilo 14.441. Ob tem so kot rečeno ugotovili, da je bilo 297 odmerkov cepiva porabljenih v nasprotju s strategijo.

Cepili tudi sorodnike, partnerje in prijatelje zaposlenih Na šestih cepilnih mestih so ugotovili, da so cepili v nasprotju s strategijo, ki predvideva, da se v prvi vrsti cepijo zdravstveni delavci, zaposleni in oskrbovanci v zdravstvenih domovih in starejše prebivalstvo. V šestih ustanovah, največ na Onkološkem inštitutu Ljubljana, pa so cepili tudi osebe, ki niso sodile v prednostne skupine strategije, to so bili na primer sorodniki, partnerji in prijatelji zaposlenih. Potza je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je šlo praviloma za cepljenje z dodatno pridobljenimi odmerki cepiva, torej v primerih, ko je bilo iz posamezne stekleničke cepiva pridobljenih šest odmerkov in ne pet, za kolikor je bilo sicer cepivo sprva registrirano.

To se sicer nanaša na cepljenja pred 20. januarjem. Od tega datuma pa so izvajalci cepljenja obvezani porabiti šesti odmerek cepiva. Evropska agencija za zdravila je sicer že 8. januarja posodobila smernice glede uporabe cepiva proti covidu-19 Pfizerja in nemškega BioNTecha in odobrila, da se iz ene stekleničke lahko uporabi šest in ne le pet odmerkov cepiva. Inšpektorji so ob ugotovljenih nepravilnostih izdali upravno odločbo, v kateri so izvajalcem naložili, da morajo cepljenje izvajati skladno z nacionalno strategijo, torej da morajo tudi šesti odmerek porabiti za tiste, ki so za cepljenje na vrsti po prioritetah nacionalne strategije. Preverili bodo tudi domnevne nepravilnosti na Medicinski fakulteti Nepravilnosti so ugotovili na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v zdravstvenih domovih Velenje, Grosuplje in Domžale ter v splošnih bolnišnicah Jesenice in Nova Gorica. Niso pa po njenih besedah izvedli nadzora na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer so za STA priznali, da so cepili tudi druge, ne le svojih zaposlenih. Kot je dejala Potza, medicinske fakultete ni med cepilnimi mesti, novinarsko vprašanje glede ravnanja medicinske fakultete pa je vzela kot prijavo za nadzor.

Kakšne so sankcije? Ob ugotovljenih nepravilnostih inšpektor ukrepa z upravno odločbo, v kateri zavezancem naloži, da morajo cepljenje izvajati skladno z nacionalno strategijo. Inšpekcijski postopki, ki so jih izvedli ta teden, so po njenih besedah še v teku. Ta teden naj bi sicer obiskali 15 cepilnih mest, na treh pa so ugotovili, da so cepili tudi družinske člane zaposlenih oziroma posameznike. Sicer pa so inšpektorji med nadzori tudi ugotovili, da izvajalci cepljenja pravočasno ne vnašajo izvedbe cepljenja v register. Ugotovili so namreč, da so bili vnosi v register pri 86 odstotkih izvajalcev nepopolni. Zato so predlagali, naj se v strategiji natančneje opredeli časovno obdobje za vnos opravljenih cepljenj v register, in sicer, da bi morali izvajalci morali v 24 urah od izvedbe cepljenja to zabeležiti v registru.

