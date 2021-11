Zaradi nespoštovanja PCT-pogoja izrekli za 116.000 evrov kazni

Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 134.800 evrov, od tega so bile globe zaradi nespoštovanja PCT-pogoja izrečene v vrednosti 116.400 evrov, so sporočili po današnji seji vlade.

Različni inšpekcijski organi so od 15. do vključno 21. novembra izrekli 81 prekrškovnih sankcij, 231 opozoril po zakonu o prekrških in 433 upravnih ukrepov. Izdani sta bili tudi dve odločbi o prepovedi dejavnosti.

Cepljenje mladoletnih pod drobnogledom

Zdravstveni inšpektorat je opravil 783 nadzorov, izrekel pa 32 prekrškovnih sankcij, štiri opozorila po zakonu o prekrških in pet upravnih ukrepov.

Glede izvajanja nadzora cepljenja proti covidu so zdravniški zbornici v obravnavo predali primere 47 mladoletnih oseb, pri katerih so zdravniki izvedli cepljenje z vektorskim cepivom. Ostali postopki v zvezi z domnevnim cepljenjem mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi so še v teku. V teku so tudi postopki v zvezi s cepljenjem s cepivom Janssen po datumu, ko je bilo to začasno ustavljeno.

Pole roke dela je imela tudi policija. Od 16. do 22. novembra 2021 so prejeli 55 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 23, izrekli pa so 43 opozoril ali ukazov v skladu z zakonom.

Na mejo s ponarejenimi dokazili

Na meji so policisti vročili 342 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 32 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (204), Hrvaške (54), Kosova (35) in Nemčije (16). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 22 ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop ali tranzit čez Slovenijo.