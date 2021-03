Ekipa IJS prejela nagrado za model odziva na pandemijo

Še eno odlično priznanje za Institut Jožefa Stefana. Na svetovnem tekmovanju, katerega cilj je bil izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence v boju proti pandemiji, je ekipa 12 sodelavcev Odseka za inteligentne sisteme osvojila drugo mesto in si prislužila nagrado v vrednosti 210.000 evrov.

Svetovno vodilna fundacija pri oblikovanju in izvedbi spodbudnih tekmovanj za reševanje velikih izzivov človeštva XPRIZE je v sodelovanju z enim vodilnih svetovnih podjetij za tehnološke in profesionalne storitve Cognizant objavila zmagovalce izziva "$500K Pandemic Response Challenge". Nagrado v višini pol milijona ameriških dolarjev (okoli 420.000 evrov) sta si razdelili prvo- in drugouvrščena ekipa, španska Valencia Ia4covid19 in ekipa JSI vs covid Odseka za inteligentne sisteme Instituta Jožef Stefan.

Odsek za inteligentne sisteme IJS že od začetka pandemije raziskuje vplive različnih dejavnikov na njeno širjenje, zato se je odločil udeležiti tekmovanja.

Z Instituta Jožef Stefan (IJS) so sporočili, da je njihova ekipa štela 12 članov, ki so sodelavci Odseka za inteligentne sisteme na IJS. Posamezni člani nagrajene ekipe med seboj sodelujejo tudi pri drugih projektih, omenjena ekipa pa je bila oblikovana prav za to tekmovanje. Na omenjenem projektu so sicer delali štiri mesece, in sicer od lanskega novembra, zaradi pandemije pa je celotno tekmovanje potekalo virtualno. In kakšen projekt je članom ekipe IJS prinesel drugo mesto na tekmovanju? "Z uporabo epidemioloških modelov smo napovedovali število covid-19 infekcij v primeru različnih protiukrepov. Nato smo uporabili metode umetne inteligence (bolj specifično večkriterijske optimizacije), da smo določili, kateri protiukrepi dajejo najboljše kompromise med številom infekcij in "škodo" ukrepov,"so pojasnili in dodali, da njihova nagrada znaša 250.000 ameriških dolarjev oziroma cca. 210.000 evrov. Razdelili pa si jo bodo IJS in člani ekipe.

icon-expand Člani nagrajene ekipe FOTO: Institut Jožef Stefan

Mednarodno tekmovanje je fundacija organizirala novembra lani, cilj tekmovanja pa je bil izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence v boju proti epidemiji. Tekmovanja se je udeležilo več kot sto ekip s celega sveta, ki so morale zgraditi računalniške modele, ki predvidevajo prenos okužb v lokalnem okolju in na podlagi tega predlagajo ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje tako zdravstvenih kot tudi gospodarskih posledic pandemije."Ekipe so imele dostop do temeljnih modelov ekipe Cognizant's Evolutionary AI™ in podatke o pandemiji z univerze v Oxfordu,"so sporočili z IJS.

V prvi fazi smo s precej truda izdelali rešitev, ki je bila na interni lestvici nekaj časa celo na prvem mestu. To nas je motiviralo v drugi fazi, ki je bila pri ocenjevanju najbolj pomembna. —Dr. Mitja Luštrek, vodja ekipe IJS vs covid

Prva faza tekmovanja se je končala januarja, v njej pa so se ekipe osredotočile na analizo obstoječih podatkov in strategij boja proti pandemiji v različnih državah. Kot so pojasnili na IJS, je bil cilj razviti in ovrednotiti napovedne modele za razvoj pandemije. Druga faza tekmovanja se je končala februarja, v slednjo pa se je uvrstilo zgolj 48 ekip iz 17 držav. V tej fazi so se ekipe osredotočale na razvoj metod za izbiro ukrepov za zajezitev pandemije, ki bodo omogočili postopno odpiranje gospodarstva. Modeli so želeli doseči zmanjšanje števila okužb, vendar pri tem upoštevati stroške in obremenitve za družbo, ki jih posamezni ukrepi prinesejo. Rešitve, ki so jih ekipe razvile, bodo zdaj lahko pomagale oblikovalcem zdravstvenih politik ter odločevalcem, zdravstvenim organizacijam in voditeljem podjetij. Hkrati organizatorji upajo, da bo tekmovanje pospešilo uporabo umetne inteligence tudi pri reševanju drugih izzivov človeštva.