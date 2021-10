Več pacientov bodo prepričali, da se cepijo, večja bo nagrada

Izvajalci programa so timi družinske medicine – zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra.

Kot so sporočili po dopisni seji vlade, je cilj projekta zvišanje ravni precepljenosti, predvsem pri osebah, starejših od 50 let.

Izvajalci programa so timi družinske medicine – zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra – v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe. S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja in z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se bo zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu.

Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj dve uri na teden opravljajo naslednje naloge:

– aktiven in oseben pristop do posameznih opredeljenih pacientov po obstoječih komunikacijskih kanalih, ki jih tim družinske medicine tudi sicer uporablja za druge zdravstvene storitve (elektronska pošta, telefonski klic, družbena omrežja za mlajše paciente),

– promocija cepljenja in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant in Centrov za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre),

– sodelovanje pri aktivnostih promocije v lokalnem okolju (udeležba v oddajah lokalnih elektronskih medijev, priprava poljudnega članka o pomembnosti cepljenja za lokalni časopis, izvedba strokovnega predavanja za razna društva, priprava okroglih miz na temo cepljenja ali udeležba na njih),

– izvajanje cepljenja v okviru dneva odprtih vrat – tisk in razdeljevanje promocijskega gradiva v fizični obliki, ki je že pripravljeno in objavljeno na spletni strani Cepimo se,

– promocija cepljenja ob sočasnem hišnem obisku zdravnika ali patronažne medicinske sestre (kratke in jasne informacije o koristi cepljenja za vse družinske člane, ki še niso cepljeni in imajo morda pomisleke, dileme, strahove),

– dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 20–49 njihovih opredeljenih pacientov ali da se v posameznem mesecu cepi najmanj 10–19 njihovih opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, v višini do 10 odstotkov od bruto osnovne plače,

– dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 50–79 njihovih opredeljenih pacientov ali da se v posameznem mesecu cepi najmanj 20–39 njihovih opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, v višini do 20 odstotkov od bruto osnovne plače,

– dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 njihovih opredeljenih pacientov ali da se v posameznem mesecu cepi najmanj 40 njihovih opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, v višini do 30 odstotkov od bruto osnovne plače.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom.

Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v državnem proračunu, so še sporočili iz urada vlade za komuniciranje.