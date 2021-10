Naj Poklukar prevzame odgovornost zaradi odločitve o Janssenu? Del stroke: Absolutno ne

Kar pomeni, da so tisti, ki so se cepili s cepivom Janssen, takoj po cepljenju dobili potrdilo, četudi imunost še daleč ni bila razvita. "Ta se razvije čez nekaj časa. Pri Pfizerju sedem dni po drugem odmerku, Moderni 14 dni po drugem odmerku, pri Janssenu pa 14 dni po prvem odmerku," je dodala Beovićeva.

Tisti, ki so se cepili s cepivom Janssen, so takoj po cepljenju dobili potrdilo.

Matjaž Jereb z ljubljanske infekcijske klinike je dejal: "Šlo je za politično odločitev, za odlok težko komentriam, ta poteza je imela določen namen, ki je bil po mojem prepričanju pozitiven." Hitro in enostavno, zato je bilo za mnoge cepljenje z Janssenom privlačnejše. Tudi 20-letnici, ki je zaradi zapletov po cepljenju umrla, in mnogim mladoletnikom, katerim to cepivo ni namenjeno. In kdo bo prevzel odgovornost? Stroka je bila danes jasna, da minister ni kriv.

"Res ne. Ker je šlo za ukrep, kdaj dobi nekdo potrdilo in ne zato, da bi trdil, da je zaščiten v tem času," je dejala Beovićeva. K temu je direktor NIJZ Milan Krek dodal, da je minister naredil vse, kar je lahko. Da ne moremo govoriti o krivdi, je se je strinjal tudi Jereb, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri MZ Mateja Logar pa, da noben ni rekel, "potrdilo velja kot zaščita". "Veljalo je zato tako, da so se olajšale administrativne stvari."