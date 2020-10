Najbližja razpoložljiva postelja za covid bolnika je lahko tudi na drugem koncu države

Ko osebni ali urgentni zdravnik presodi, da zdravljenje doma ni več varno, ima dve možnosti. "Ali direktno pokliče v urgentni center in obvesti najbližji urgentni center, da bo pripeljan pacient, ki potrebuje njihov pregled in nadaljno obravnavo ter je covid pozitiven, lahko pa pokliče dispečerski center, ki to obvestilo urgentnemu centru napravi namesto njega," pravi koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta .

A najbližja razpoložljiva postelja je lahko tudi zelo daleč. "Zgodilo se nam je že, da smo morali bolnika premestiti v Izolo. In tudi k nam prihajajo bolniki iz Murske Sobote, iz Brežic in podobno," pravi član svetovalne skupine za covid-19 in direktor Klinike GolnikAleš Rozman.

Dispečerski center, ki je enoten za vso državo, organizira sekundarni prevoz do bolnišnice. V drugem nadstropju UKC Ljubljana se trenutno zdravijo štirje intenzivni bolniki. "Dva od teh sta priklopljena na ecmo, trije so intubirani," razlaga tamkajšnja medicinska sestra Goranka Beguš in dodaja, da eden od bolnikov diha sam, stabilni pa da so vsi.

Tudi infekcijski oddelek v UKC Maribor so prilagodili covid pacientom. Je pa povsod vedno več bolnikov, ki prihajajo v bolnišnice zaradi drugih težav, pozitivnih na novi koronavirus. Koordinator posteljnih kapacitet zato ocenjuje, da ni daleč dan, ko bo več postelj namenjenih bolnikom s covidom, kot bolnikom brez njega.