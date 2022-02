Najbolj smrtonosen mesec je bil november

Meseci z najvišjo presežno umrljivostjo so bili november (49 %), december in januar (v vsakem po 28 %).

Še vedno pa so novembra, pa tudi januarja in decembra lani zabeležili visoko presežno umrljivost. Novembra je bila, kot omenjeno, skoraj 50-odstotna, decembra in januarja pa je znašala 28 odstotkov, so danes še sporočili s Sursa, potem ko so zbrali podatke o smrtih v decembru 2021.

V decembru lani je tako umrlo 2287 prebivalcev Slovenije, kar je 951 manj kot v decembru 2020 ter 419 več kot leta 2019. Na dan je decembra lani umrlo povprečno 74 prebivalcev.

Pri starosti 75 ali več let pa je decembra lani umrlo 1507 prebivalcev, kar je 66 odstotkov vseh umrlih v tem mesecu. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015-2019, je bilo to število za 27 odstotkov višje, so dodali na Sursu.

Presežna umrljivost je presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju.